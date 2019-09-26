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"الشرعية" تقضي على 43 متمرداً حوثياً في معارك بمأرب

أغلبهم قُتل في قصف لطائرات التحالف

قُتل 43 متمرداً حوثياً خلال المعارك الدائرة بين الجيش الوطني اليمني وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جنوب محافظة مأرب، بحسب ما ذكر مصدر عسكري في الجيش الوطني اليوم (الأحد).

وأوضح المصدر أن 43 متمرداً حوثياً قُتلوا في الساعات الـ48 الماضية، أغلبهم في قصف جوي للتحالف العربي في مناطق مختلفة في جنوب وغرب محافظة مأرب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن 7 من جنود الجيش الوطني قتلوا في جبهة جنوب المحافظة.

وأشار إلى استمرار المواجهات في جنوب المحافظة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشرعية" تقضي على 43 متمرداً حوثياً في معارك بمأرب
سبق

قُتل 43 متمرداً حوثياً خلال المعارك الدائرة بين الجيش الوطني اليمني وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جنوب محافظة مأرب، بحسب ما ذكر مصدر عسكري في الجيش الوطني اليوم (الأحد).

وأوضح المصدر أن 43 متمرداً حوثياً قُتلوا في الساعات الـ48 الماضية، أغلبهم في قصف جوي للتحالف العربي في مناطق مختلفة في جنوب وغرب محافظة مأرب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن 7 من جنود الجيش الوطني قتلوا في جبهة جنوب المحافظة.

وأشار إلى استمرار المواجهات في جنوب المحافظة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
03:11 PM

"الشرعية" تقضي على 43 متمرداً حوثياً في معارك بمأرب

أغلبهم قُتل في قصف لطائرات التحالف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 43 متمرداً حوثياً خلال المعارك الدائرة بين الجيش الوطني اليمني وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جنوب محافظة مأرب، بحسب ما ذكر مصدر عسكري في الجيش الوطني اليوم (الأحد).

وأوضح المصدر أن 43 متمرداً حوثياً قُتلوا في الساعات الـ48 الماضية، أغلبهم في قصف جوي للتحالف العربي في مناطق مختلفة في جنوب وغرب محافظة مأرب، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن 7 من جنود الجيش الوطني قتلوا في جبهة جنوب المحافظة.

وأشار إلى استمرار المواجهات في جنوب المحافظة.

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