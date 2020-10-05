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"المرور": ضبط سائق صوَّر فيديو وهو يقود سيارته بسرعة عالية ويمارس التفحيط

سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات ضده

أعلن المرور مساء اليوم الاثنين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضبط قائد مركبة؛ قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود بسرعة عالية، ويمارس التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد المرور أنه سيتم إحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.


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"المرور": ضبط سائق صوَّر فيديو وهو يقود سيارته بسرعة عالية ويمارس التفحيط
سبق

أعلن المرور مساء اليوم الاثنين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضبط قائد مركبة؛ قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود بسرعة عالية، ويمارس التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد المرور أنه سيتم إحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.


05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
08:31 PM

"المرور": ضبط سائق صوَّر فيديو وهو يقود سيارته بسرعة عالية ويمارس التفحيط

سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات ضده

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سعود الدعجاني - الطائف
5
4,360

أعلن المرور مساء اليوم الاثنين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضبط قائد مركبة؛ قام بنشر مقاطع بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود بسرعة عالية، ويمارس التفحيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد المرور أنه سيتم إحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.


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