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"المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم" يواصلان استقبال طلبات القبول

عبر البوابة المركزية الموحدة للفصل التدريبي الثاني من العام الحالي

أعلن المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بحوطة بني تميم، استمرار استقبال الطلبات عبر البوابة المركزية الموحدة للفصل التدريبي الثاني من العام الحالي 1440/1439هـ.

وقال مدير المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بحوطة بني تميم المهندس أحمد الفضل: هناك مميزات عديدة يحصل عليها الطالب أثناء الدراسة بالكلية والمعهد تتمثل في "صرف مكافأة شهرية للمتدرب ألف ريال شهرياً، ومنح الخريج شهادة دبلوم كلية تقنية، إكمال مسار الدراسة بكليات المدربين "ttc"، وأيضًا الابتعاث الخارجي، الحصول على تمويل بعد التخرج يصل إلى 200 ألف ريال من الجهات المعنية بذلك".

وأضاف: تشمل مميزات الالتحاق بالمعهد "صرف مكافأة شهرية للمتدرب بالمعهد 800 ريال أثناء الدراسة، ومنح الخريج شهادة دبلوم فني تعادل المرتبة الخامسة بالخدمة المدنية".

وأردف: أولوية القبول بالكليات التقنية أو الاتصالات، وكليات التميز لإتمام البكالوريوس والابتعاث الخارجي لخريجي الكليات التقنية، والتعيين في الوظائف المدنية بالمرتبة الخامسة في الخدمة المدنية، وتضمنت ميزات الالتحاق والدراسة التنسيق مع الشركات ذات الصلة؛ لانخراطه بالعمل في القطاع الخاص، والتنسيق مع معهد ريادة الأعمال الوطني بدعم من بنك التسليف والادخار السعودي لفتح مشاريع خاصة للخريجين تصل القروض إلى ٢٠٠ ألف ريال لكل منهم.

وقال "الفضل": الكلية فتحت باب القبول بالكلية التقنية من الأحد الماضي 1440/03/03هـ، وتم إعلان التخصصات المتاحة وهي "المحركات والمركبات، والحاسب الآلي ( دعم فني)"، بينما تشمل تخصصات المعهد "التبريد والتكييف".

وأكدت الإدارة أن التقديم مفتوح حالياً، مع إمكانية مراجعة إدارة المعهد وفرع الكلية؛ لتعبئة بياناته بالبوابة الموحدة من خلال: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم" يواصلان استقبال طلبات القبول
سبق

أعلن المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بحوطة بني تميم، استمرار استقبال الطلبات عبر البوابة المركزية الموحدة للفصل التدريبي الثاني من العام الحالي 1440/1439هـ.

وقال مدير المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بحوطة بني تميم المهندس أحمد الفضل: هناك مميزات عديدة يحصل عليها الطالب أثناء الدراسة بالكلية والمعهد تتمثل في "صرف مكافأة شهرية للمتدرب ألف ريال شهرياً، ومنح الخريج شهادة دبلوم كلية تقنية، إكمال مسار الدراسة بكليات المدربين "ttc"، وأيضًا الابتعاث الخارجي، الحصول على تمويل بعد التخرج يصل إلى 200 ألف ريال من الجهات المعنية بذلك".

وأضاف: تشمل مميزات الالتحاق بالمعهد "صرف مكافأة شهرية للمتدرب بالمعهد 800 ريال أثناء الدراسة، ومنح الخريج شهادة دبلوم فني تعادل المرتبة الخامسة بالخدمة المدنية".

وأردف: أولوية القبول بالكليات التقنية أو الاتصالات، وكليات التميز لإتمام البكالوريوس والابتعاث الخارجي لخريجي الكليات التقنية، والتعيين في الوظائف المدنية بالمرتبة الخامسة في الخدمة المدنية، وتضمنت ميزات الالتحاق والدراسة التنسيق مع الشركات ذات الصلة؛ لانخراطه بالعمل في القطاع الخاص، والتنسيق مع معهد ريادة الأعمال الوطني بدعم من بنك التسليف والادخار السعودي لفتح مشاريع خاصة للخريجين تصل القروض إلى ٢٠٠ ألف ريال لكل منهم.

وقال "الفضل": الكلية فتحت باب القبول بالكلية التقنية من الأحد الماضي 1440/03/03هـ، وتم إعلان التخصصات المتاحة وهي "المحركات والمركبات، والحاسب الآلي ( دعم فني)"، بينما تشمل تخصصات المعهد "التبريد والتكييف".

وأكدت الإدارة أن التقديم مفتوح حالياً، مع إمكانية مراجعة إدارة المعهد وفرع الكلية؛ لتعبئة بياناته بالبوابة الموحدة من خلال: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
02:28 PM

"المعهد الصناعي وتقنية حوطة بني تميم" يواصلان استقبال طلبات القبول

عبر البوابة المركزية الموحدة للفصل التدريبي الثاني من العام الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بحوطة بني تميم، استمرار استقبال الطلبات عبر البوابة المركزية الموحدة للفصل التدريبي الثاني من العام الحالي 1440/1439هـ.

وقال مدير المعهد الصناعي الثانوي والكلية التقنية بحوطة بني تميم المهندس أحمد الفضل: هناك مميزات عديدة يحصل عليها الطالب أثناء الدراسة بالكلية والمعهد تتمثل في "صرف مكافأة شهرية للمتدرب ألف ريال شهرياً، ومنح الخريج شهادة دبلوم كلية تقنية، إكمال مسار الدراسة بكليات المدربين "ttc"، وأيضًا الابتعاث الخارجي، الحصول على تمويل بعد التخرج يصل إلى 200 ألف ريال من الجهات المعنية بذلك".

وأضاف: تشمل مميزات الالتحاق بالمعهد "صرف مكافأة شهرية للمتدرب بالمعهد 800 ريال أثناء الدراسة، ومنح الخريج شهادة دبلوم فني تعادل المرتبة الخامسة بالخدمة المدنية".

وأردف: أولوية القبول بالكليات التقنية أو الاتصالات، وكليات التميز لإتمام البكالوريوس والابتعاث الخارجي لخريجي الكليات التقنية، والتعيين في الوظائف المدنية بالمرتبة الخامسة في الخدمة المدنية، وتضمنت ميزات الالتحاق والدراسة التنسيق مع الشركات ذات الصلة؛ لانخراطه بالعمل في القطاع الخاص، والتنسيق مع معهد ريادة الأعمال الوطني بدعم من بنك التسليف والادخار السعودي لفتح مشاريع خاصة للخريجين تصل القروض إلى ٢٠٠ ألف ريال لكل منهم.

وقال "الفضل": الكلية فتحت باب القبول بالكلية التقنية من الأحد الماضي 1440/03/03هـ، وتم إعلان التخصصات المتاحة وهي "المحركات والمركبات، والحاسب الآلي ( دعم فني)"، بينما تشمل تخصصات المعهد "التبريد والتكييف".

وأكدت الإدارة أن التقديم مفتوح حالياً، مع إمكانية مراجعة إدارة المعهد وفرع الكلية؛ لتعبئة بياناته بالبوابة الموحدة من خلال: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

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