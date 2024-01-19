بالفيديو .. وضع القمامة في الكوخ والتفت فرأى ما أصابه بالرعب

اختبأ وراح ينادي زوجته وابنته لإنقاذه أسرع للعودة إلى المنزل

في ولاية ألاسكا الأمريكية، خرج الزوج كورتس فيليبس؛ من منزله، حمل كيس قمامة وسار في الحديقة، فتح باب كوخ بالحديقة ليضع الكيس، لكنه في تلك اللحظة شاهد شيئاً جعله يسرع إلى دخول الكوخ وإغلاقه، وبعدها بدأ ينادي زوجته وابنته من أجل إنقاذه.

وحسب صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية، حدثت الواقعة الساعة 11 صباح أمس السبت، بمدينة أنكوريج، والتقطتها كاميرات المراقبة بمنزل "فيليبس".

وتنقل الصحيفة عن وكالة "أسوشيتد برس" أنه بعد أن وضع "فيليبس" القمامة بالكوخ، سمع صوتاً يأتي من خلفه فالتفت ليجد غزالاً أمريكياً ضخماً والمعروف باسم "موظ"، وما أن نظر الرجل ناحيته حتى تقدّم الغزال، فشعر الرجل بالخوف وفتح باب الكوخ بسرعة ودخل وأغلقه من الداخل.

وحسب الفيديو، واصل "الموظ" مسيرته حتى الباب ودفعه بقرنيه برفق، لم ينفتح الباب، فتحرك خلف الكوخ؛ ليتوقف المشهد.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الصيد والأسماك بألاسكا، أن "الموظ " ليس حيواناً عدوانياً، بشكل عام، لكنه يصبح عدوانياً عندما يكون مرهقاً وجائعاً، كما أنه حيوان شديد الحذر من أيّ تهديد وسريع الغضب، وعند الشعور بالتهديد يضرب أيّ شخص أو حيوان بقدميه الأماميتين بقوة.

وتضيف الوزارة أن عدد السكان الذين يصابون بجروح بسبب "الموظ" في ألاسكا، أكثر ممّن يصابون بسبب اعتداءات الدببة.

وحسب "أسوشيتد برس"، قام "فيليبس" بالنداء على زوجته من داخل الكوخ، فلم ترد عليه، فنادى على ابنته التي كانت نائمة فتكاسلت عن الرد وواصلت النوم، فقام مرة أخرى بالنداء على زوجته التي أطلت من النافذة، وشاهدت "الموظ" على الطريق الأسفلتي خارج الحديقة، وهنا خمنت أن زوجها اختبأ في الكوخ، وفقالت له "الموظ يقف بعيداً عن الكوخ، يمكنك الخروج والعودة للمنزل بحذر"، وهو ما قام به "فيليبس" أخيراً.