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السعوديون يحافظون على رموز الحقايق بمهرجان الملك عبدالعزيز للهجن

فيما غادر رمز وحيد إلى دولة الإمارات

حافظ ثلاثة سعوديين، اليوم، على رموز سنّ الحقايق في جائزة سباقات الملك عبدالعزيز للهجن، بينما غادر رمز وحيد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي التفاصيل: حققت هجان الرئاسة المركز الأول في شوط الحقايق مفتوح بالبكرة (أسرار)، بتوقيت زمني قدره 6.08.18 دقائق، بينما أبقت هجين الأمير تركي بن محمد رمز القعدان حقايق بتوقيت 6.53.98 دقائق بالقعود (نواف)، ليسجل رمزه الثاني على مستوى السعودية.

في المقابل انتزع علي جابر المري رمز البكار عام سن الحقايق بالبكرة (الطيارة)، بتوقيت زمني قدره 6.03.13 دقائق، كما حقّق سعيد بن علي المري رمز القعدان عام بالقعود (شاهين) بتوقيت زمني 5.54.76 دقائق.

من جهة أخرى وفي الفترة الصباحية لسباقات الهجن، والتي خصصت لـ(حقايق "قعدان ـ بكار" عام وإنتاج) لمسافة 4 كيلومترات؛ تألق حمود محمد سالم الوهيبي. وبرز حينما حقق المركز الأول في الشوطين الثالث والرابع عبر (الفايزة) و(الفايز) على التوالي، وضمت مسابقات اليوم للفترة الصباحية 16 شوطًا جاءت نتائجها كالتالي:

الفائزون في أشواط (حقايق "قعدان ـ بكار" عام وإنتاج):
الشوط 1 (شعله) لراشد جابر سعد آل مرسان الهاجري.
الشوط 2 (زعفران) لمهنا حمد محمد ميا العفاري.
الشوط 3 (الفايزة) لحمود محمد سالم الوهيبي.
الشوط 4 (الفايز) لحمود محمد سالم الوهيبي.
الشوط 5 (نوفا) لياسر محمد عواد العطوي.
الشوط 6 (الرياضي) لمحمد بخيت هديب الجربوعي المري.
الشوط 7 (الظبي) لفالح عبدالرحمن قبضة القحطاني.
الشوط 8 (معاند) لمحمد مسلم قنزول حمرور العامري.
الشوط 9 (الرياضية) لراشد محمد راشد الطراق الهاجري.
الشوط 10 (نهاب) لمظفر محمد خموشه العامري.
الشوط 11 (الظبي) لبطشان صالح المحامض اليامي.
الشوط 12 (الغزال) لمحمد علي هزيم محمد المسافري.
الشوط 13 (رهف) لفهيد محمد راشد آل فهيده المري.
الشوط 14 (منذر) لسهيل قنازل مسلم حمرور العامري.
الشوط 15 (شواهين) لسيف دغاش محمد العامري.
الشوط 16 (متعب) لراشد سلطان غالب المنصوري.

مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعوديون يحافظون على رموز الحقايق بمهرجان الملك عبدالعزيز للهجن
سبق

حافظ ثلاثة سعوديين، اليوم، على رموز سنّ الحقايق في جائزة سباقات الملك عبدالعزيز للهجن، بينما غادر رمز وحيد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي التفاصيل: حققت هجان الرئاسة المركز الأول في شوط الحقايق مفتوح بالبكرة (أسرار)، بتوقيت زمني قدره 6.08.18 دقائق، بينما أبقت هجين الأمير تركي بن محمد رمز القعدان حقايق بتوقيت 6.53.98 دقائق بالقعود (نواف)، ليسجل رمزه الثاني على مستوى السعودية.

في المقابل انتزع علي جابر المري رمز البكار عام سن الحقايق بالبكرة (الطيارة)، بتوقيت زمني قدره 6.03.13 دقائق، كما حقّق سعيد بن علي المري رمز القعدان عام بالقعود (شاهين) بتوقيت زمني 5.54.76 دقائق.

من جهة أخرى وفي الفترة الصباحية لسباقات الهجن، والتي خصصت لـ(حقايق "قعدان ـ بكار" عام وإنتاج) لمسافة 4 كيلومترات؛ تألق حمود محمد سالم الوهيبي. وبرز حينما حقق المركز الأول في الشوطين الثالث والرابع عبر (الفايزة) و(الفايز) على التوالي، وضمت مسابقات اليوم للفترة الصباحية 16 شوطًا جاءت نتائجها كالتالي:

الفائزون في أشواط (حقايق "قعدان ـ بكار" عام وإنتاج):
الشوط 1 (شعله) لراشد جابر سعد آل مرسان الهاجري.
الشوط 2 (زعفران) لمهنا حمد محمد ميا العفاري.
الشوط 3 (الفايزة) لحمود محمد سالم الوهيبي.
الشوط 4 (الفايز) لحمود محمد سالم الوهيبي.
الشوط 5 (نوفا) لياسر محمد عواد العطوي.
الشوط 6 (الرياضي) لمحمد بخيت هديب الجربوعي المري.
الشوط 7 (الظبي) لفالح عبدالرحمن قبضة القحطاني.
الشوط 8 (معاند) لمحمد مسلم قنزول حمرور العامري.
الشوط 9 (الرياضية) لراشد محمد راشد الطراق الهاجري.
الشوط 10 (نهاب) لمظفر محمد خموشه العامري.
الشوط 11 (الظبي) لبطشان صالح المحامض اليامي.
الشوط 12 (الغزال) لمحمد علي هزيم محمد المسافري.
الشوط 13 (رهف) لفهيد محمد راشد آل فهيده المري.
الشوط 14 (منذر) لسهيل قنازل مسلم حمرور العامري.
الشوط 15 (شواهين) لسيف دغاش محمد العامري.
الشوط 16 (متعب) لراشد سلطان غالب المنصوري.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
06:48 PM

السعوديون يحافظون على رموز الحقايق بمهرجان الملك عبدالعزيز للهجن

فيما غادر رمز وحيد إلى دولة الإمارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حافظ ثلاثة سعوديين، اليوم، على رموز سنّ الحقايق في جائزة سباقات الملك عبدالعزيز للهجن، بينما غادر رمز وحيد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي التفاصيل: حققت هجان الرئاسة المركز الأول في شوط الحقايق مفتوح بالبكرة (أسرار)، بتوقيت زمني قدره 6.08.18 دقائق، بينما أبقت هجين الأمير تركي بن محمد رمز القعدان حقايق بتوقيت 6.53.98 دقائق بالقعود (نواف)، ليسجل رمزه الثاني على مستوى السعودية.

في المقابل انتزع علي جابر المري رمز البكار عام سن الحقايق بالبكرة (الطيارة)، بتوقيت زمني قدره 6.03.13 دقائق، كما حقّق سعيد بن علي المري رمز القعدان عام بالقعود (شاهين) بتوقيت زمني 5.54.76 دقائق.

من جهة أخرى وفي الفترة الصباحية لسباقات الهجن، والتي خصصت لـ(حقايق "قعدان ـ بكار" عام وإنتاج) لمسافة 4 كيلومترات؛ تألق حمود محمد سالم الوهيبي. وبرز حينما حقق المركز الأول في الشوطين الثالث والرابع عبر (الفايزة) و(الفايز) على التوالي، وضمت مسابقات اليوم للفترة الصباحية 16 شوطًا جاءت نتائجها كالتالي:

الفائزون في أشواط (حقايق "قعدان ـ بكار" عام وإنتاج):
الشوط 1 (شعله) لراشد جابر سعد آل مرسان الهاجري.
الشوط 2 (زعفران) لمهنا حمد محمد ميا العفاري.
الشوط 3 (الفايزة) لحمود محمد سالم الوهيبي.
الشوط 4 (الفايز) لحمود محمد سالم الوهيبي.
الشوط 5 (نوفا) لياسر محمد عواد العطوي.
الشوط 6 (الرياضي) لمحمد بخيت هديب الجربوعي المري.
الشوط 7 (الظبي) لفالح عبدالرحمن قبضة القحطاني.
الشوط 8 (معاند) لمحمد مسلم قنزول حمرور العامري.
الشوط 9 (الرياضية) لراشد محمد راشد الطراق الهاجري.
الشوط 10 (نهاب) لمظفر محمد خموشه العامري.
الشوط 11 (الظبي) لبطشان صالح المحامض اليامي.
الشوط 12 (الغزال) لمحمد علي هزيم محمد المسافري.
الشوط 13 (رهف) لفهيد محمد راشد آل فهيده المري.
الشوط 14 (منذر) لسهيل قنازل مسلم حمرور العامري.
الشوط 15 (شواهين) لسيف دغاش محمد العامري.
الشوط 16 (متعب) لراشد سلطان غالب المنصوري.

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