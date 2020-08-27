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"الغذاء والدواء" تضبط 250 طنًّا لمنتجات غذائية مخالفة بالشرقية

لتدني مستوى النظافة العامة وملاحظة آثار قوارض داخل مستودعات

أدت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء على مستودعات ومراكز توزيع الأغذية بالمنطقة الشرقية مؤخرًا، إلى ضبط وحجز 250 طنًّا من المنتجات الغذائية المخالفة.

وأوضحت "الهيئة" أن أبرز المخالفات التي سجلتها فِرَق التفتيش على المستودعات ومراكز التوزيع المخالفة، عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة، وملاحظة آثار قوارض داخل المستودعات.

وتتولى "الغذاء والدواء" استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

يُذكر أن "الهيئة" أغلقت مستودعيْ أغذية في الرياض مؤخرًا، وضبطت 89 طنًّا من المنتجات المخالفة؛ بسبب تخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية وأسماك محظورة، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، كما أغلقت مستودعين في جدة خَزّنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة، وتم ضبط 6830 كيلو جرامًا من المنتجات المخالفة.

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"الغذاء والدواء" تضبط 250 طنًّا لمنتجات غذائية مخالفة بالشرقية
سبق

أدت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء على مستودعات ومراكز توزيع الأغذية بالمنطقة الشرقية مؤخرًا، إلى ضبط وحجز 250 طنًّا من المنتجات الغذائية المخالفة.

وأوضحت "الهيئة" أن أبرز المخالفات التي سجلتها فِرَق التفتيش على المستودعات ومراكز التوزيع المخالفة، عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة، وملاحظة آثار قوارض داخل المستودعات.

وتتولى "الغذاء والدواء" استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

يُذكر أن "الهيئة" أغلقت مستودعيْ أغذية في الرياض مؤخرًا، وضبطت 89 طنًّا من المنتجات المخالفة؛ بسبب تخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية وأسماك محظورة، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، كما أغلقت مستودعين في جدة خَزّنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة، وتم ضبط 6830 كيلو جرامًا من المنتجات المخالفة.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
12:09 PM

"الغذاء والدواء" تضبط 250 طنًّا لمنتجات غذائية مخالفة بالشرقية

لتدني مستوى النظافة العامة وملاحظة آثار قوارض داخل مستودعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء على مستودعات ومراكز توزيع الأغذية بالمنطقة الشرقية مؤخرًا، إلى ضبط وحجز 250 طنًّا من المنتجات الغذائية المخالفة.

وأوضحت "الهيئة" أن أبرز المخالفات التي سجلتها فِرَق التفتيش على المستودعات ومراكز التوزيع المخالفة، عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة، وملاحظة آثار قوارض داخل المستودعات.

وتتولى "الغذاء والدواء" استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

يُذكر أن "الهيئة" أغلقت مستودعيْ أغذية في الرياض مؤخرًا، وضبطت 89 طنًّا من المنتجات المخالفة؛ بسبب تخزين منتجات غذائية منتهية الصلاحية وأسماك محظورة، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، كما أغلقت مستودعين في جدة خَزّنا منتجات غذائية منتهية الصلاحية ودواجن دون اتباع اشتراطات التخزين اللازمة، وتم ضبط 6830 كيلو جرامًا من المنتجات المخالفة.

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