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"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

يتقاضى 1500 ريال لكل فحص.. ضبط وافد يمارس العلاج الطبيعي في موقع مخالف بالرياض

"الصحة": تم إيقافه عن ممارسة العمل وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات

ضبطت "صحة الرياض"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدًا يمارس العلاج الطبيعي، في موقع مخالف.

وتفصيلًا أوضحت "صحة الرياض"، أنه بناء على بلاغ وارد إلى 937، تم ضبط وافد يعمل في العلاج الطبيعي؛ وذلك بشكل مخالف، وغير مخوّل له مزاولة المهنة، في منزل سكني.

واتضح أنه غير مصرح له بالعمل، ويعمل لدى شخص سعودي، ويتقاضى 1500 ريال لكل فحص.

وتم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل، وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات النظامية حياله.

وشددت "صحة الرياض" على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة في الإجراءات النظامية أو في التطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية؛ فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدّم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وُجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، مَن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوهت بأنها تُواصل الجولات التفتيشية التي تنفذها الفِرَق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قِبَل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يتقاضى 1500 ريال لكل فحص.. ضبط وافد يمارس العلاج الطبيعي في موقع مخالف بالرياض
سبق

ضبطت "صحة الرياض"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدًا يمارس العلاج الطبيعي، في موقع مخالف.

وتفصيلًا أوضحت "صحة الرياض"، أنه بناء على بلاغ وارد إلى 937، تم ضبط وافد يعمل في العلاج الطبيعي؛ وذلك بشكل مخالف، وغير مخوّل له مزاولة المهنة، في منزل سكني.

واتضح أنه غير مصرح له بالعمل، ويعمل لدى شخص سعودي، ويتقاضى 1500 ريال لكل فحص.

وتم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل، وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات النظامية حياله.

وشددت "صحة الرياض" على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة في الإجراءات النظامية أو في التطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية؛ فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدّم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وُجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، مَن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوهت بأنها تُواصل الجولات التفتيشية التي تنفذها الفِرَق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قِبَل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
01:25 PM

يتقاضى 1500 ريال لكل فحص.. ضبط وافد يمارس العلاج الطبيعي في موقع مخالف بالرياض

"الصحة": تم إيقافه عن ممارسة العمل وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت "صحة الرياض"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدًا يمارس العلاج الطبيعي، في موقع مخالف.

وتفصيلًا أوضحت "صحة الرياض"، أنه بناء على بلاغ وارد إلى 937، تم ضبط وافد يعمل في العلاج الطبيعي؛ وذلك بشكل مخالف، وغير مخوّل له مزاولة المهنة، في منزل سكني.

واتضح أنه غير مصرح له بالعمل، ويعمل لدى شخص سعودي، ويتقاضى 1500 ريال لكل فحص.

وتم إيقافه مباشرة عن ممارسة العمل، وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات النظامية حياله.

وشددت "صحة الرياض" على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة في الإجراءات النظامية أو في التطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية؛ فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدّم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وُجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، مَن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ونوهت بأنها تُواصل الجولات التفتيشية التي تنفذها الفِرَق المختصة بالالتزام، وكذلك ما يصل من بلاغات من قِبَل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937.

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