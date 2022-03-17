النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نائب أمير الرياض " ينوه بجهود واهتمام القيادة الحكيمة بمواجهة كورونا

أشاد بالإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء والجائحة العالمية

نوه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بالاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لمستجدات الوضع عن فيروس كورونا محلياً وإقليمياً وعالمياً والإشراف الكامل على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء والجائحة العالمية.

وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي: " الحكومة الرشيدة تنظر بكل حرص وتأكيد إلى المواطن سواء كان في أمنه الحدودي أو سلامته الصحية وهذا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ولا تأخذ بأي اعتبارات إلا بالمواطن في مقدمة كل عمل وإجراء واليوم العالم كله يراقب ما تقدمه المملكة من نموذج يحتذى به بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - وما يقدمه المواطن من تضحيات على الأصعدة كافة وهذا - ولله الحمد والمنّة - دليل واضح على التلاحم والوفاء بين الشعب وقيادته، للوطن الذي يستحق منا الكثير والكثير "

وأضاف سموه: " بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين يتابع سمو ولي العهد بشكل مباشر وعلى مدار الساعة نتائج الإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية على أرض المملكة وتنسيق وتوحيد الجهود الدولية في مواجهة هذه الوباء وحرصه - حفظه الله - على رفع الإمكانيات واستجابة قطاعات الدولة في الاحتواء السريع والتنفيذ العاجل ".

واختتم سموه تصريحه بقوله: "نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا أمننا وأماننا ورغد عيشنا الكريم في ظل القيادة الرشيدة ".

الرياض نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نائب أمير الرياض " ينوه بجهود واهتمام القيادة الحكيمة بمواجهة كورونا
سبق

نوه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بالاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لمستجدات الوضع عن فيروس كورونا محلياً وإقليمياً وعالمياً والإشراف الكامل على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء والجائحة العالمية.

وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي: " الحكومة الرشيدة تنظر بكل حرص وتأكيد إلى المواطن سواء كان في أمنه الحدودي أو سلامته الصحية وهذا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ولا تأخذ بأي اعتبارات إلا بالمواطن في مقدمة كل عمل وإجراء واليوم العالم كله يراقب ما تقدمه المملكة من نموذج يحتذى به بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - وما يقدمه المواطن من تضحيات على الأصعدة كافة وهذا - ولله الحمد والمنّة - دليل واضح على التلاحم والوفاء بين الشعب وقيادته، للوطن الذي يستحق منا الكثير والكثير "

وأضاف سموه: " بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين يتابع سمو ولي العهد بشكل مباشر وعلى مدار الساعة نتائج الإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية على أرض المملكة وتنسيق وتوحيد الجهود الدولية في مواجهة هذه الوباء وحرصه - حفظه الله - على رفع الإمكانيات واستجابة قطاعات الدولة في الاحتواء السريع والتنفيذ العاجل ".

واختتم سموه تصريحه بقوله: "نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا أمننا وأماننا ورغد عيشنا الكريم في ظل القيادة الرشيدة ".

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:38 AM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:54 AM

"نائب أمير الرياض " ينوه بجهود واهتمام القيادة الحكيمة بمواجهة كورونا

أشاد بالإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء والجائحة العالمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
552

نوه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بالاهتمام والمتابعة المباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لمستجدات الوضع عن فيروس كورونا محلياً وإقليمياً وعالمياً والإشراف الكامل على الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع هذا الوباء والجائحة العالمية.

وقال سمو نائب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي: " الحكومة الرشيدة تنظر بكل حرص وتأكيد إلى المواطن سواء كان في أمنه الحدودي أو سلامته الصحية وهذا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - ولا تأخذ بأي اعتبارات إلا بالمواطن في مقدمة كل عمل وإجراء واليوم العالم كله يراقب ما تقدمه المملكة من نموذج يحتذى به بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - وما يقدمه المواطن من تضحيات على الأصعدة كافة وهذا - ولله الحمد والمنّة - دليل واضح على التلاحم والوفاء بين الشعب وقيادته، للوطن الذي يستحق منا الكثير والكثير "

وأضاف سموه: " بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين يتابع سمو ولي العهد بشكل مباشر وعلى مدار الساعة نتائج الإجراءات الاحترازية الصحية والتدابير الوقائية على أرض المملكة وتنسيق وتوحيد الجهود الدولية في مواجهة هذه الوباء وحرصه - حفظه الله - على رفع الإمكانيات واستجابة قطاعات الدولة في الاحتواء السريع والتنفيذ العاجل ".

واختتم سموه تصريحه بقوله: "نسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا أمننا وأماننا ورغد عيشنا الكريم في ظل القيادة الرشيدة ".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,316
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,729
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,625
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,711

المقالات

كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة