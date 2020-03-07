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إدارة الأهلي تعلن ملاحقة كل المتجاوزين والمسيئين بحق النادي

أعلن نادي الأهلي قيامه بالملاحقة القانونية لكل المتجاوزين والمسيئين بحق النادي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه كلف شركة قانونية لردع المسيئين، ووقف مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

وقال النادي في بيانه: "يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي ممثلاً بالإدارة القانونية والمركز الإعلامي بالنادي، ومن واقع مسؤوليتنا تجاه الكيان، فإنه ستتم الملاحقة القانونية لكل المتجاوزين والمسيئين بحق النادي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: جرى مؤخرًا رصد عدد من التجاوزات والإساءات للكيان؛ وبناء عليه قد تم تكليف (شركة السريحي وأبو نجم محامون ومستشارون قانونيون) باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي، وردع المسيئين، ووقف مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

وأضاف: إننا إذ نؤكد ذلك فإننا نهيب لنشر ثقافة الروح الرياضية، ونبذ التعصب، وتكريس مفهوم الرياضة الحقيقية بالتنافس المحمود، والبُعد عن كل ما يسيء للكيانات والأفراد.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إدارة الأهلي تعلن ملاحقة كل المتجاوزين والمسيئين بحق النادي
سبق

أعلن نادي الأهلي قيامه بالملاحقة القانونية لكل المتجاوزين والمسيئين بحق النادي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه كلف شركة قانونية لردع المسيئين، ووقف مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

وقال النادي في بيانه: "يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي ممثلاً بالإدارة القانونية والمركز الإعلامي بالنادي، ومن واقع مسؤوليتنا تجاه الكيان، فإنه ستتم الملاحقة القانونية لكل المتجاوزين والمسيئين بحق النادي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: جرى مؤخرًا رصد عدد من التجاوزات والإساءات للكيان؛ وبناء عليه قد تم تكليف (شركة السريحي وأبو نجم محامون ومستشارون قانونيون) باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي، وردع المسيئين، ووقف مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

وأضاف: إننا إذ نؤكد ذلك فإننا نهيب لنشر ثقافة الروح الرياضية، ونبذ التعصب، وتكريس مفهوم الرياضة الحقيقية بالتنافس المحمود، والبُعد عن كل ما يسيء للكيانات والأفراد.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
10:07 PM

إدارة الأهلي تعلن ملاحقة كل المتجاوزين والمسيئين بحق النادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن نادي الأهلي قيامه بالملاحقة القانونية لكل المتجاوزين والمسيئين بحق النادي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه كلف شركة قانونية لردع المسيئين، ووقف مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

وقال النادي في بيانه: "يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي ممثلاً بالإدارة القانونية والمركز الإعلامي بالنادي، ومن واقع مسؤوليتنا تجاه الكيان، فإنه ستتم الملاحقة القانونية لكل المتجاوزين والمسيئين بحق النادي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: جرى مؤخرًا رصد عدد من التجاوزات والإساءات للكيان؛ وبناء عليه قد تم تكليف (شركة السريحي وأبو نجم محامون ومستشارون قانونيون) باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي، وردع المسيئين، ووقف مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

وأضاف: إننا إذ نؤكد ذلك فإننا نهيب لنشر ثقافة الروح الرياضية، ونبذ التعصب، وتكريس مفهوم الرياضة الحقيقية بالتنافس المحمود، والبُعد عن كل ما يسيء للكيانات والأفراد.

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