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عبدالعزيز الفيصل يتكفل بعلاج محمد العويس

تكفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعلاج حارس المنتخب السعودي والنادي الأهلي محمد العويس في أفضل المستشفيات مع متابعة حالته الصحية.

كما اطمأن رئيس هيئة الرياضة في اتصال هاتفي على صحة الحارس محمد العويس الذي تعرض لإصابة عبارة عن كسر عظمة الوجه في مباراة فريقه أمام الفيصلي ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل محمد العويس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبدالعزيز الفيصل يتكفل بعلاج محمد العويس
سبق

تكفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعلاج حارس المنتخب السعودي والنادي الأهلي محمد العويس في أفضل المستشفيات مع متابعة حالته الصحية.

كما اطمأن رئيس هيئة الرياضة في اتصال هاتفي على صحة الحارس محمد العويس الذي تعرض لإصابة عبارة عن كسر عظمة الوجه في مباراة فريقه أمام الفيصلي ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
01:18 AM

عبدالعزيز الفيصل يتكفل بعلاج محمد العويس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تكفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بعلاج حارس المنتخب السعودي والنادي الأهلي محمد العويس في أفضل المستشفيات مع متابعة حالته الصحية.

كما اطمأن رئيس هيئة الرياضة في اتصال هاتفي على صحة الحارس محمد العويس الذي تعرض لإصابة عبارة عن كسر عظمة الوجه في مباراة فريقه أمام الفيصلي ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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