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"الجبير": سنعتبر الهجوم على "أرامكو" عملاً حربياً حال انطلاقه من إيران

أكد لـ"CNN": استهداف معلمي بقيق وخريص اختبار للإرادة الدولية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إنه إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين الأسبوع الماضي انطلق من أراضٍ إيرانية فسوف تعتبر المملكة ذلك عملاً حربياً.

وقال "الجبير" لقناة CNN"": "نحمّل إيران المسؤولية؛ لأنها صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية". وأضاف: "لكن شن هجوم من أراضيكم، إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع مختلف وسيعتبر هذا عملاً حربياً".

وقال "الجبير" للصحفيين: إن الرياض تنتظر نتائج تحقيق دعت محققين دوليين للمشاركة فيه بشأن الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر، وتسبب في بداية الأمر في انخفاض إنتاج المملكة النفطي إلى النصف، وكان أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآت نفطية في أكبر بلد مصدّر للنفط على مستوى العالم.

ورفضت السعودية إعلان حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم، وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية، بينما تنفى طهران أي دور لها في الأمر.

وقال "الجبير" متحدثاً عن طهران: "إذا واصلوا هذا المسار، فإنهم يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري".

وأضاف: "لكن لا أحد يريد الحرب. الجميع يريدون حل ذلك سلمياً، ويتعين أن يكون الهدف هو القضاء على سياسات إيران العدوانية".

ووصفت السعودية الهجوم على منشأتي بقيق وخريص، بأنه اختبار للإرادة الدولية في الحفاظ على النظام العالمي، وقالت إنها تتطلع لبناء جبهة موحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال "الجبير": "التساهل مع إيران لا يجدي. محاولة إنشاء نظام مالي موازٍ هو تساهل، محاولة منحهم خطاً ائتمانياً هو تساهل، هذا يقوّي شوكتهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير": سنعتبر الهجوم على "أرامكو" عملاً حربياً حال انطلاقه من إيران
سبق

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إنه إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين الأسبوع الماضي انطلق من أراضٍ إيرانية فسوف تعتبر المملكة ذلك عملاً حربياً.

وقال "الجبير" لقناة CNN"": "نحمّل إيران المسؤولية؛ لأنها صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية". وأضاف: "لكن شن هجوم من أراضيكم، إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع مختلف وسيعتبر هذا عملاً حربياً".

وقال "الجبير" للصحفيين: إن الرياض تنتظر نتائج تحقيق دعت محققين دوليين للمشاركة فيه بشأن الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر، وتسبب في بداية الأمر في انخفاض إنتاج المملكة النفطي إلى النصف، وكان أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآت نفطية في أكبر بلد مصدّر للنفط على مستوى العالم.

ورفضت السعودية إعلان حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم، وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية، بينما تنفى طهران أي دور لها في الأمر.

وقال "الجبير" متحدثاً عن طهران: "إذا واصلوا هذا المسار، فإنهم يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري".

وأضاف: "لكن لا أحد يريد الحرب. الجميع يريدون حل ذلك سلمياً، ويتعين أن يكون الهدف هو القضاء على سياسات إيران العدوانية".

ووصفت السعودية الهجوم على منشأتي بقيق وخريص، بأنه اختبار للإرادة الدولية في الحفاظ على النظام العالمي، وقالت إنها تتطلع لبناء جبهة موحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال "الجبير": "التساهل مع إيران لا يجدي. محاولة إنشاء نظام مالي موازٍ هو تساهل، محاولة منحهم خطاً ائتمانياً هو تساهل، هذا يقوّي شوكتهم".

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
03:37 PM

"الجبير": سنعتبر الهجوم على "أرامكو" عملاً حربياً حال انطلاقه من إيران

أكد لـ"CNN": استهداف معلمي بقيق وخريص اختبار للإرادة الدولية

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حامد العلي - الرياض
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إنه إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين الأسبوع الماضي انطلق من أراضٍ إيرانية فسوف تعتبر المملكة ذلك عملاً حربياً.

وقال "الجبير" لقناة CNN"": "نحمّل إيران المسؤولية؛ لأنها صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية". وأضاف: "لكن شن هجوم من أراضيكم، إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع مختلف وسيعتبر هذا عملاً حربياً".

وقال "الجبير" للصحفيين: إن الرياض تنتظر نتائج تحقيق دعت محققين دوليين للمشاركة فيه بشأن الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر، وتسبب في بداية الأمر في انخفاض إنتاج المملكة النفطي إلى النصف، وكان أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآت نفطية في أكبر بلد مصدّر للنفط على مستوى العالم.

ورفضت السعودية إعلان حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن مسؤوليتها عن الهجوم، وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية، بينما تنفى طهران أي دور لها في الأمر.

وقال "الجبير" متحدثاً عن طهران: "إذا واصلوا هذا المسار، فإنهم يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري".

وأضاف: "لكن لا أحد يريد الحرب. الجميع يريدون حل ذلك سلمياً، ويتعين أن يكون الهدف هو القضاء على سياسات إيران العدوانية".

ووصفت السعودية الهجوم على منشأتي بقيق وخريص، بأنه اختبار للإرادة الدولية في الحفاظ على النظام العالمي، وقالت إنها تتطلع لبناء جبهة موحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال "الجبير": "التساهل مع إيران لا يجدي. محاولة إنشاء نظام مالي موازٍ هو تساهل، محاولة منحهم خطاً ائتمانياً هو تساهل، هذا يقوّي شوكتهم".

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