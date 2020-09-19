استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وعددًا من منسوبي الجامعة. وقدم الدكتور "البنيان" نبذة عن استراتيجية الجامعة في الدراسات الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب، وترتيب الأولويات في برامج النزاهة المالية، ومكافحة الفساد وجرائم المعلومات. وأشار إلى التعاون مع إمارات المناطق في الدراسات الميدانية والتخصصية وكفاءة العمل، بالإضافة إلى التوعية الأمنية، منوهًا إلى إبرام الجامعة لمذكرات تفاهم مع جامعات متقدمة في المجالات الأكاديمية والتدريبية. من جانبه أثنى الأمير فيصل بن بندر على الجامعة ودورها الهام في منهجية العمل الإداري وتطويره، وتعزيز التعاون مع إمارة الرياض في برامجها الأكاديمية والعلمية والتدريبية.

أمير الرياض يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-19 استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وعددًا من منسوبي الجامعة.



وقدم الدكتور "البنيان" نبذة عن استراتيجية الجامعة في الدراسات الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب، وترتيب الأولويات في برامج النزاهة المالية، ومكافحة الفساد وجرائم المعلومات.



وأشار إلى التعاون مع إمارات المناطق في الدراسات الميدانية والتخصصية وكفاءة العمل، بالإضافة إلى التوعية الأمنية، منوهًا إلى إبرام الجامعة لمذكرات تفاهم مع جامعات متقدمة في المجالات الأكاديمية والتدريبية.



من جانبه أثنى الأمير فيصل بن بندر على الجامعة ودورها الهام في منهجية العمل الإداري وتطويره، وتعزيز التعاون مع إمارة الرياض في برامجها الأكاديمية والعلمية والتدريبية.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 07:00 PM

أمير الرياض يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية استمع إلى نبذة عن استراتيجية الدراسات والبحث العلمي





A A A





3 مشاركة

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الخميس، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وعددًا من منسوبي الجامعة.



وقدم الدكتور "البنيان" نبذة عن استراتيجية الجامعة في الدراسات الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب، وترتيب الأولويات في برامج النزاهة المالية، ومكافحة الفساد وجرائم المعلومات.



وأشار إلى التعاون مع إمارات المناطق في الدراسات الميدانية والتخصصية وكفاءة العمل، بالإضافة إلى التوعية الأمنية، منوهًا إلى إبرام الجامعة لمذكرات تفاهم مع جامعات متقدمة في المجالات الأكاديمية والتدريبية.



من جانبه أثنى الأمير فيصل بن بندر على الجامعة ودورها الهام في منهجية العمل الإداري وتطويره، وتعزيز التعاون مع إمارة الرياض في برامجها الأكاديمية والعلمية والتدريبية.