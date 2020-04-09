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"الصحة": المملكة تطبق أعلى معايير فحص كورونا.. ونسبة دقتها عالية جداً

ردًا على سؤال لـ"سبق" حول نسبة الخطأ المحتملة في فحص الـ pcr

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، رداً على استفسار "سبق" في مؤتمر الصحة اليومي، بخصوص صحة التقرير الذي يتحدث عن فحص الـ pcr لفيروس كورونا الذي يستخدم حالياً في كافة دول العالم وما يتعلق بأن نسبة الخطأ فيه ٣٣٪، أن هذا النوع يعتمد على فحص الجينات.

وقال "العبدالعالي": حين يفحص الفيروس بهذه الطريقة نضمن أعلى مستويات الدقة، حيث يختلف عن بعض الفحوص الأخرى التي تعتبر نسبة دقتها قليلة، وتصل نسبة الدقة في هذا الفحص إلى نسبة 99%.

وأضاف: النسبة معرضة للانخفاض أو التدني نتيجة عوامل أخرى من قبيل طريقة أخذ العينة وحفظها ونقلها وإجراء التحليل في المختبر بوسائل وتطبيقات محددة وكل هذه العوامل لو تمت بطريقة لا تتبنى المعايير المعتبرة فإنها تقلل من معدل الدقة الـ 99 % .

وأردف: في المملكة، يتم تطبيق المعايير المعتمدة بأعلى المستويات لنضمن أن يكون المستوى دائمًا عاليًا وألا تحدث تدخلات تقلل من الدقة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": المملكة تطبق أعلى معايير فحص كورونا.. ونسبة دقتها عالية جداً
سبق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، رداً على استفسار "سبق" في مؤتمر الصحة اليومي، بخصوص صحة التقرير الذي يتحدث عن فحص الـ pcr لفيروس كورونا الذي يستخدم حالياً في كافة دول العالم وما يتعلق بأن نسبة الخطأ فيه ٣٣٪، أن هذا النوع يعتمد على فحص الجينات.

وقال "العبدالعالي": حين يفحص الفيروس بهذه الطريقة نضمن أعلى مستويات الدقة، حيث يختلف عن بعض الفحوص الأخرى التي تعتبر نسبة دقتها قليلة، وتصل نسبة الدقة في هذا الفحص إلى نسبة 99%.

وأضاف: النسبة معرضة للانخفاض أو التدني نتيجة عوامل أخرى من قبيل طريقة أخذ العينة وحفظها ونقلها وإجراء التحليل في المختبر بوسائل وتطبيقات محددة وكل هذه العوامل لو تمت بطريقة لا تتبنى المعايير المعتبرة فإنها تقلل من معدل الدقة الـ 99 % .

وأردف: في المملكة، يتم تطبيق المعايير المعتمدة بأعلى المستويات لنضمن أن يكون المستوى دائمًا عاليًا وألا تحدث تدخلات تقلل من الدقة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
04:56 PM

"الصحة": المملكة تطبق أعلى معايير فحص كورونا.. ونسبة دقتها عالية جداً

ردًا على سؤال لـ"سبق" حول نسبة الخطأ المحتملة في فحص الـ pcr

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
8,479

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي، رداً على استفسار "سبق" في مؤتمر الصحة اليومي، بخصوص صحة التقرير الذي يتحدث عن فحص الـ pcr لفيروس كورونا الذي يستخدم حالياً في كافة دول العالم وما يتعلق بأن نسبة الخطأ فيه ٣٣٪، أن هذا النوع يعتمد على فحص الجينات.

وقال "العبدالعالي": حين يفحص الفيروس بهذه الطريقة نضمن أعلى مستويات الدقة، حيث يختلف عن بعض الفحوص الأخرى التي تعتبر نسبة دقتها قليلة، وتصل نسبة الدقة في هذا الفحص إلى نسبة 99%.

وأضاف: النسبة معرضة للانخفاض أو التدني نتيجة عوامل أخرى من قبيل طريقة أخذ العينة وحفظها ونقلها وإجراء التحليل في المختبر بوسائل وتطبيقات محددة وكل هذه العوامل لو تمت بطريقة لا تتبنى المعايير المعتبرة فإنها تقلل من معدل الدقة الـ 99 % .

وأردف: في المملكة، يتم تطبيق المعايير المعتمدة بأعلى المستويات لنضمن أن يكون المستوى دائمًا عاليًا وألا تحدث تدخلات تقلل من الدقة.

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