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"مدني المويه" ينقذ شخصَيْن علقا في "مقلع طمية"

"القرني" شدَّد على ضرورة معرفة طبيعة المواقع قبل ممارسة الهوايات

نجحت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة المويه في إنقاذ شخصين، علقا بمقلع طمية السياحي (فوهة الوعبة).

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(09:00) اليوم الأحد عن وجود شخصَين علقا أثناء نزولهما بمقلع طمية.

وعلى الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن وجود شخصَيْن علقا أثناء محاولتهما النزول إلى قاع فوهة الوعبة، وأُصيبا بإعياء شديد؛ فأخرجتهما فرق الإنقاذ صعودًا لمسافة تزيد على ٣٠٠م وهما بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وأهاب "القرني" بالجميع لضرورة التعرف جيدًا على طبيعة المواقع التي يزورونها، والمواقع التي يمارسون فيها هواياتهم، وأخذ أقصى درجات السلامة حفاظًا على سلامتهم من المخاطر المحتملة.

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"مدني المويه" ينقذ شخصَيْن علقا في "مقلع طمية"
سبق

نجحت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة المويه في إنقاذ شخصين، علقا بمقلع طمية السياحي (فوهة الوعبة).

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(09:00) اليوم الأحد عن وجود شخصَين علقا أثناء نزولهما بمقلع طمية.

وعلى الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن وجود شخصَيْن علقا أثناء محاولتهما النزول إلى قاع فوهة الوعبة، وأُصيبا بإعياء شديد؛ فأخرجتهما فرق الإنقاذ صعودًا لمسافة تزيد على ٣٠٠م وهما بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وأهاب "القرني" بالجميع لضرورة التعرف جيدًا على طبيعة المواقع التي يزورونها، والمواقع التي يمارسون فيها هواياتهم، وأخذ أقصى درجات السلامة حفاظًا على سلامتهم من المخاطر المحتملة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
08:44 PM

"مدني المويه" ينقذ شخصَيْن علقا في "مقلع طمية"

"القرني" شدَّد على ضرورة معرفة طبيعة المواقع قبل ممارسة الهوايات

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عبدالله الراجحي - جدة
0
838

نجحت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة المويه في إنقاذ شخصين، علقا بمقلع طمية السياحي (فوهة الوعبة).

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(09:00) اليوم الأحد عن وجود شخصَين علقا أثناء نزولهما بمقلع طمية.

وعلى الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وبالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن وجود شخصَيْن علقا أثناء محاولتهما النزول إلى قاع فوهة الوعبة، وأُصيبا بإعياء شديد؛ فأخرجتهما فرق الإنقاذ صعودًا لمسافة تزيد على ٣٠٠م وهما بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وأهاب "القرني" بالجميع لضرورة التعرف جيدًا على طبيعة المواقع التي يزورونها، والمواقع التي يمارسون فيها هواياتهم، وأخذ أقصى درجات السلامة حفاظًا على سلامتهم من المخاطر المحتملة.

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