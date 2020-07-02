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ترقب لإطلاق حملة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

ينتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق حملة تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ لتحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة لزيارة الفروع.

وتأتي حملة الوزارة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعم المستفيدين، وضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تُيَسّر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترقب لإطلاق حملة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي
سبق

ينتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق حملة تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ لتحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة لزيارة الفروع.

وتأتي حملة الوزارة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعم المستفيدين، وضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تُيَسّر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
01:19 PM

ترقب لإطلاق حملة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
901

ينتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق حملة تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ لتحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة لزيارة الفروع.

وتأتي حملة الوزارة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعم المستفيدين، وضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تُيَسّر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم.

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