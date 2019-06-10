كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية والشهادة الجامعية
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ وزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة وذلك على الرابط
https://www.kkmar.gov.sa/kkrs/FrmFormsResult.aspx
كما أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ #وزارة_الحرس_الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.
https://www.kkmar.gov.sa/FrmForms2.aspx
كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية والشهادة الجامعية
عبدالله البرقاوي
سبق
2019-06-10
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
12:34 AM
كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية والشهادة الجامعية
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ وزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة وذلك على الرابط
https://www.kkmar.gov.sa/kkrs/FrmFormsResult.aspx
كما أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ #وزارة_الحرس_الوطني عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.
https://www.kkmar.gov.sa/FrmForms2.aspx