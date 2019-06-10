كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية والشهادة الجامعية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧وزارة الحرس الوطني⁩ عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة وذلك على الرابط

‏⁦https://www.kkmar.gov.sa/kkrs/FrmFormsResult.aspx

‏‫‏كما أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ عن أرقام القبول الأولي للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية.

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https://www.kkmar.gov.sa/FrmForms2.aspx⁩