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"الصحة" : تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 24097

هولندا: 475 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة

تسجيل 98 وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية

رويترز: أعلنت "الصحة" في هولندا، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بواقع 475 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة.

وذكر معهد الصحة العامة الهولندي (RIVM) في إفادته اليومية، أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 4893، مع تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتظهر البيانات الأخيرة أن عدد الإصابات بلغ اليوم 475 إصابة جديدة، في حين كان العدد 514 يوم أمس الخميس.

وحذر المعهد من أن هذه النتائج هي لحالات مؤكدة فقط، في حين أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير.

فيروس كورونا الجديد هولندا

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هولندا: 475 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة
سبق

رويترز: أعلنت "الصحة" في هولندا، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بواقع 475 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة.

وذكر معهد الصحة العامة الهولندي (RIVM) في إفادته اليومية، أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 4893، مع تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتظهر البيانات الأخيرة أن عدد الإصابات بلغ اليوم 475 إصابة جديدة، في حين كان العدد 514 يوم أمس الخميس.

وحذر المعهد من أن هذه النتائج هي لحالات مؤكدة فقط، في حين أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
05:15 PM

هولندا: 475 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة

تسجيل 98 وفاة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رويترز: أعلنت "الصحة" في هولندا، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بواقع 475 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة.

وذكر معهد الصحة العامة الهولندي (RIVM) في إفادته اليومية، أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 4893، مع تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتظهر البيانات الأخيرة أن عدد الإصابات بلغ اليوم 475 إصابة جديدة، في حين كان العدد 514 يوم أمس الخميس.

وحذر المعهد من أن هذه النتائج هي لحالات مؤكدة فقط، في حين أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير.

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