بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير "الشؤون الإسلامية"

بعد تحديث بروتوكولات الحماية والوقاية من كورونا

عادت المصاحف إلى إدراج المساجد والجوامع بمناطق المملكة، إنفاذاً للتعميم الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، والذي يقضي بتحديث كافة البروتوكلات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

وتضمن التعميم التوجيه بإعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.

وحظي تعميم وزير الشؤون الإسلامية بإشادة واسعة وفرح عارم بين أوساط المجتمع السعودي، كما تم تداوله بنطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي حيث تصدر الخبر منصة تويتر عبر وسم #الشؤون_الإسلامية والذي تضمن صور وأخبار عودة المصاحف والمحاضرات والدروس للمساجد وتعديل مدد الانتظار بين الأذان والإقامة في الصلوات.

الجدير بالذكر أن المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة شهدت منذ بدء جائحة كورونا إجراءات احترازية مشددة ساهمت في حماية مرتادي بيوت الله من خطر وباء كورونا، كما ضرب المصلون أروع الأمثلة في التقيد بتعليمات الشؤون الإسلامية التي جاءت متوافقة مع جهود الدولة في التصدي للجائحة.