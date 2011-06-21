النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير "الشؤون الإسلامية"

بعد تحديث بروتوكولات الحماية والوقاية من كورونا

عادت المصاحف إلى إدراج المساجد والجوامع بمناطق المملكة، إنفاذاً للتعميم الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، والذي يقضي بتحديث كافة البروتوكلات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

وتضمن التعميم التوجيه بإعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.

وحظي تعميم وزير الشؤون الإسلامية بإشادة واسعة وفرح عارم بين أوساط المجتمع السعودي، كما تم تداوله بنطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي حيث تصدر الخبر منصة تويتر عبر وسم #الشؤون_الإسلامية والذي تضمن صور وأخبار عودة المصاحف والمحاضرات والدروس للمساجد وتعديل مدد الانتظار بين الأذان والإقامة في الصلوات.

الجدير بالذكر أن المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة شهدت منذ بدء جائحة كورونا إجراءات احترازية مشددة ساهمت في حماية مرتادي بيوت الله من خطر وباء كورونا، كما ضرب المصلون أروع الأمثلة في التقيد بتعليمات الشؤون الإسلامية التي جاءت متوافقة مع جهود الدولة في التصدي للجائحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير "الشؤون الإسلامية"
سبق

عادت المصاحف إلى إدراج المساجد والجوامع بمناطق المملكة، إنفاذاً للتعميم الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، والذي يقضي بتحديث كافة البروتوكلات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

وتضمن التعميم التوجيه بإعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.

وحظي تعميم وزير الشؤون الإسلامية بإشادة واسعة وفرح عارم بين أوساط المجتمع السعودي، كما تم تداوله بنطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي حيث تصدر الخبر منصة تويتر عبر وسم #الشؤون_الإسلامية والذي تضمن صور وأخبار عودة المصاحف والمحاضرات والدروس للمساجد وتعديل مدد الانتظار بين الأذان والإقامة في الصلوات.

الجدير بالذكر أن المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة شهدت منذ بدء جائحة كورونا إجراءات احترازية مشددة ساهمت في حماية مرتادي بيوت الله من خطر وباء كورونا، كما ضرب المصلون أروع الأمثلة في التقيد بتعليمات الشؤون الإسلامية التي جاءت متوافقة مع جهود الدولة في التصدي للجائحة.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
06:18 PM

بالصور.. المصاحف تعود لمساجد المملكة إنفاذاً لتعميم وزير "الشؤون الإسلامية"

بعد تحديث بروتوكولات الحماية والوقاية من كورونا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
6
5,443

عادت المصاحف إلى إدراج المساجد والجوامع بمناطق المملكة، إنفاذاً للتعميم الذي أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، والذي يقضي بتحديث كافة البروتوكلات الصحية في المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.

وتضمن التعميم التوجيه بإعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم، والسماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد، وإلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.

وحظي تعميم وزير الشؤون الإسلامية بإشادة واسعة وفرح عارم بين أوساط المجتمع السعودي، كما تم تداوله بنطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي حيث تصدر الخبر منصة تويتر عبر وسم #الشؤون_الإسلامية والذي تضمن صور وأخبار عودة المصاحف والمحاضرات والدروس للمساجد وتعديل مدد الانتظار بين الأذان والإقامة في الصلوات.

الجدير بالذكر أن المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة شهدت منذ بدء جائحة كورونا إجراءات احترازية مشددة ساهمت في حماية مرتادي بيوت الله من خطر وباء كورونا، كما ضرب المصلون أروع الأمثلة في التقيد بتعليمات الشؤون الإسلامية التي جاءت متوافقة مع جهود الدولة في التصدي للجائحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,169
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,922

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة