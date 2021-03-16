النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لماذا تم تعليق دوام الموظفين الحكوميين 16 يومًا ؟ .. تعرّف على السبب

من الفئات المهمة لنجاح جهود الحكومة لمواجهة كورونا وسلامتهم مطلب

جاء قرار تعليق الحضور لمقار العمل في كل الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، استكمالاً لجهود حكومة خادم الحرمين - رعاها الله - في مكافحة فيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة.

وتفصيلاً، يأتي تعليق حضور الموظفين بعد قرار منع المراجعين وخدمتهم عن بعد استكمالاً للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في محاصرة المرض وتخفيف آثاره، حيث سبقه عدة قرارات كان آخرها إغلاق المراكز التجارية الكبيرة باستثناء محال التموين والصحة وتنظيم عملها.

وتعد فئة الموظفين الحكوميين من الفئات المهمة في نجاح أي جهد حكومي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وهو ما يجعل المسؤولية الملقاة على عاتقهم مضاعفة سواء على صعيد أسرهم أو داخل منازلهم، عبر الالتزام بكل التوصيات الصادرة عن جهة الاختصاص ومن أهمها البعد عن التجمعات والالتزام بمبدأ العزل المنزلي.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وجّه رسالة للمواطنين والمقيمين، أمس (الأحد)، بشأن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة الفيروس.

وقال الدكتور الربيعة: "إننا نعيش تحديًا كبيرًا، حيث ينتشر فيروس كورونا الآن في جميع أنحاء العالم وبشكل سريع، وكما تعلمون نحن جزءٌ من هذا العالم، وقيادتنا ودولتنا قامت بحمد الله بمجموعة من الاحترازات لحمايتكم".

وأضاف أن التحدي كبير وتعاونكم مهم، فمن القلب أطلب منكم تعاونكم في 4 نقاط هي: تجنب المصافحة بالكامل، غسل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان سلامتكم خصوصًا أن اليدين هما أكبر ناقل للمرض، تجنب التجمعات بأنواعها، فالتجمعات وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص.

واختتم : أنه إذا كانت لديك أعراض أو كنت قادمًا من خارج المملكة فعليك أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدًا عمّن حولك لمدة 14 يومًا، لسلامتك وسلامة من تحب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لماذا تم تعليق دوام الموظفين الحكوميين 16 يومًا ؟ .. تعرّف على السبب
سبق

جاء قرار تعليق الحضور لمقار العمل في كل الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، استكمالاً لجهود حكومة خادم الحرمين - رعاها الله - في مكافحة فيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة.

وتفصيلاً، يأتي تعليق حضور الموظفين بعد قرار منع المراجعين وخدمتهم عن بعد استكمالاً للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في محاصرة المرض وتخفيف آثاره، حيث سبقه عدة قرارات كان آخرها إغلاق المراكز التجارية الكبيرة باستثناء محال التموين والصحة وتنظيم عملها.

وتعد فئة الموظفين الحكوميين من الفئات المهمة في نجاح أي جهد حكومي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وهو ما يجعل المسؤولية الملقاة على عاتقهم مضاعفة سواء على صعيد أسرهم أو داخل منازلهم، عبر الالتزام بكل التوصيات الصادرة عن جهة الاختصاص ومن أهمها البعد عن التجمعات والالتزام بمبدأ العزل المنزلي.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وجّه رسالة للمواطنين والمقيمين، أمس (الأحد)، بشأن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة الفيروس.

وقال الدكتور الربيعة: "إننا نعيش تحديًا كبيرًا، حيث ينتشر فيروس كورونا الآن في جميع أنحاء العالم وبشكل سريع، وكما تعلمون نحن جزءٌ من هذا العالم، وقيادتنا ودولتنا قامت بحمد الله بمجموعة من الاحترازات لحمايتكم".

وأضاف أن التحدي كبير وتعاونكم مهم، فمن القلب أطلب منكم تعاونكم في 4 نقاط هي: تجنب المصافحة بالكامل، غسل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان سلامتكم خصوصًا أن اليدين هما أكبر ناقل للمرض، تجنب التجمعات بأنواعها، فالتجمعات وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص.

واختتم : أنه إذا كانت لديك أعراض أو كنت قادمًا من خارج المملكة فعليك أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدًا عمّن حولك لمدة 14 يومًا، لسلامتك وسلامة من تحب.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:26 AM

لماذا تم تعليق دوام الموظفين الحكوميين 16 يومًا ؟ .. تعرّف على السبب

من الفئات المهمة لنجاح جهود الحكومة لمواجهة كورونا وسلامتهم مطلب

A A A
زيد الخمشي - جازان
6
27,146

جاء قرار تعليق الحضور لمقار العمل في كل الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، استكمالاً لجهود حكومة خادم الحرمين - رعاها الله - في مكافحة فيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة.

وتفصيلاً، يأتي تعليق حضور الموظفين بعد قرار منع المراجعين وخدمتهم عن بعد استكمالاً للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في محاصرة المرض وتخفيف آثاره، حيث سبقه عدة قرارات كان آخرها إغلاق المراكز التجارية الكبيرة باستثناء محال التموين والصحة وتنظيم عملها.

وتعد فئة الموظفين الحكوميين من الفئات المهمة في نجاح أي جهد حكومي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وهو ما يجعل المسؤولية الملقاة على عاتقهم مضاعفة سواء على صعيد أسرهم أو داخل منازلهم، عبر الالتزام بكل التوصيات الصادرة عن جهة الاختصاص ومن أهمها البعد عن التجمعات والالتزام بمبدأ العزل المنزلي.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وجّه رسالة للمواطنين والمقيمين، أمس (الأحد)، بشأن فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة الفيروس.

وقال الدكتور الربيعة: "إننا نعيش تحديًا كبيرًا، حيث ينتشر فيروس كورونا الآن في جميع أنحاء العالم وبشكل سريع، وكما تعلمون نحن جزءٌ من هذا العالم، وقيادتنا ودولتنا قامت بحمد الله بمجموعة من الاحترازات لحمايتكم".

وأضاف أن التحدي كبير وتعاونكم مهم، فمن القلب أطلب منكم تعاونكم في 4 نقاط هي: تجنب المصافحة بالكامل، غسل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان سلامتكم خصوصًا أن اليدين هما أكبر ناقل للمرض، تجنب التجمعات بأنواعها، فالتجمعات وسيلة لنقل المرض لعدة أشخاص.

واختتم : أنه إذا كانت لديك أعراض أو كنت قادمًا من خارج المملكة فعليك أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدًا عمّن حولك لمدة 14 يومًا، لسلامتك وسلامة من تحب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,283
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,649
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,547
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,612

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة