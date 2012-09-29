3 حلول إبداعية من "دهانات الجزيرة" لمواجهة تحدّيات الدراسة عن بُعد

تساعد في إيجاد بيئة محفّزة للتعلّم في مساحة المنزل.. ملهمة لاستخداماتها

رغم التحديات التي واجهها الآباء والطلاب مع انطلاق الدراسة عن بُعد، إلا أن الأمل معقود على أن هذه الفترة المختلفة ستكون من الفترات المثمرة التي ستنمي لدى أبنائنا الطلاب الكثير من المهارات الشخصية والذهنية.

ولأن "دهانات الجزيرة" تسعى إلى توسيع نظرتها دائماً وإيجاد تحديات جديدة، فقد ركّزت على عنصر "الابتكار" و"الإبداع" في العديد من منتجاتها، وهو ما نتج عنه مجموعة من المنتجات الحديثة والمبتكرة التي تساعد في إيجاد بيئة إبداعية ومحفزة للتعلّم والنمو في مساحة المنزل، خصوصاً للأطفال والطلاب الشباب؛ لتكون العملية التعليمية عن بُعد أكثر متعة وسهولة، سواءً في تقبّل المعلومة لدى الطفل أو في تسجيل الملاحظات والواجبات والمهام ومتابعتها بشكل أسهل.

في هذا الإطار، قدّمت "دهانات الجزيرة" 3 حلول إبداعية تساعد الطلاب وأولياء الأمور في جعل التعليم بالمنزل أكثر متعة، مع أشكال تطبيقها وأمثلة ملهمة لاستخداماتها الواسعة.

دِهان السبورة البيضاء "نوتس"

دِهان يحوّل الجدار إلى سبورة بيضاء

يتميز دِهان نوتس بسهولة المسح والكتابة والرسم عليه، ويعطي الجدار بياضاً ناصعاً ليكون مثل السبورة الدراسية تماماً، وبدهنه على الجدار تحصل على سبورة بيضاء واسعة في المنزل دون عناء التركيب أو الحاجة لإضافة أي قطعة في منزلك.

هل هناك حاجة لدِهان "نوتس"؟

يساعد "نوتس" الأطفال على الانسجام مع الجوّ الدراسي في المنزل، كما يتيح لهم مساحة الجدار كاملة لحرية الكتابة وتسجيل الملاحظات والمهام والواجبات والجدول الدراسي عليها، علاوة على حل المسائل الرياضية وشرح الأمثلة ووضع التمارين التطبيقية لطفلك بصورة ممتعة ومحفزة وتفاعلية، كما يمكن تطبيقه مع دِهان ماجنتيك لتضيف إليه خاصية المغنطة، فتتمكن من الكتابة على الجدار وتثبيت الصور والرسومات عليه بالمغناطيس في آن واحد.

دِهان السبورة الشفاف "نوتس كلير"

دِهان شفاف يحوّل الجدار والأسطح الخشبية والمعدنية إلى مساحة قابلة للكتابة والمسح.

يتميز دِهان نوتس كلير بأنه شفاف اللون حيث لا يؤثر على ألوان الغرفة وجماليتها، بالإضافة إلى إمكانية تطبيقه على الأسطح الخشبية والمعدنية مثل الطاولات دون أي قلق من تغيّر مظهرها.

ففي حال كنت لا تريد تغيير لون أو مظهر الغرفة، يمكنك تحويل الجدار إلى سطح يمكن الكتابة والمسح عليه بطبقة شفافة فقط من "نوتس كلير"، وستحصل على ميزة الكتابة والمسح على الجدار بكل حرية دون أن يتأثر مظهر الغرفة أو لونها، ويمكنك أيضاً تطبيق هذا الدِهان الشفاف على قطع الأثاث ذات الأسطح الخشبية والمعدنية والزجاجية كالطاولات والأبواب مثلاً بكل سهولة.

لماذا دِهان "نوتس كلير"؟

يتيح "نوتس كلير" لك ولطفلك مساحة واسعة للتعبير والرسم والكتابة وتسجيل الجدول الدراسي والملاحظات والمهام والواجبات، كما يمكنك من حل المسائل الرياضية والتمارين وشرح الأمثلة لطفلك مباشرة على الطاولة أو الجدار بخط كبير وواضح دون التقيد بمساحة الورقة، كما يتيح تطبيقه على الجدار مساحة محفزة لطفلك للتعلم بطريقة أكثر مرحاً ومتعة.

الدِهان المغناطيسي "ماجنتيك"

دِهان يمنح الجدار خاصية المغنطة لتثبيت كل ما تحتاجه مباشرةً على جدارك بالمغناطيس فقط.

أكثر ما يركّز عليه الطفل ويجذب انتباهه ويثبت في ذهنه لفترة طويلة هي الأشياء البصرية، مثل الألوان اللافتة واللوحات والرسومات والصور والمطبوعات المختلفة، لذلك ابتكرت "دهانات الجزيرة" منتجاً يحتوي على خاصية المغنطة ليحوّل الجدار إلى لوحة مغناطيسية واسعة وملهمة تستطيع تعليق أي شيء عليها مثل الأرقام التعليمية والحروف وأشكال الحيوانات والأشكال الهندسية، وذلك كله باستخدام المغناطيس فقط.

يمنحك دِهان ماجنتيك إمكانية تعليق كل ما تريد على الجدار بكل سهولة من صور ورسومات ولوحات وتغيير أماكنها وتبديلها دون القلق من تثبيت المسامير أو طرق التثبيت الأخرى التي تستهلك الوقت والجهد وتشوّه مظهر الجدار، لذا فهو الحل الأمثل لك لتثبيت وتعليق الرسومات والجداول والصور والوسائل التعليمية مباشرةً على الجدار دون القلق من حفر المسامير أو آثار الشريط اللاصق، ويمكنك تطبيقه مع دِهان نوتس أو نوتس كلير لتمنح الجدار خاصية المغنطة والسبورة في آن واحد.

ما أهمية دِهان "ماجنتيك"؟

يمنح "ماجنتيك" طفلك مساحة إيجابية ومحفزة للتعلّم بتعليق صوره المفضلة والرسومات التعليمية التي توجد جوّاً تعليمياً إيجابياً وتحفز لديه الفهم والخيال والإبداع، ويمكنك أيضاً تعليق جداول المهام، والعبارات التحفيزية وجداول التميز لتمنح طفلك حبّاً خاصاً للتعلّم، وكل ذلك بشكل جميل ومرتّب دون تشويه مظهر الجدار بثقبه أو بالآثار التي يتركها الشريط اللاصق.