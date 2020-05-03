بريدة.. ضبط عمالة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل
"التجارة": مصادرة 124 كيلو وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات
أعلنت وزارة "التجارة" أنها ضبطت خلال جولاتها الرقابية في بريدة، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل والتلاعب ببياناته التجارية وإعادة تعبئته في علب مختلفة الأحجام.
وصادرت الوزارة 124 كيلو عسل، وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وزارة التجارة
بريدة
بريدة.. ضبط عمالة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-03
أعلنت وزارة "التجارة" أنها ضبطت خلال جولاتها الرقابية في بريدة، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل والتلاعب ببياناته التجارية وإعادة تعبئته في علب مختلفة الأحجام.
وصادرت الوزارة 124 كيلو عسل، وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:04 PM
بريدة.. ضبط عمالة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل
"التجارة": مصادرة 124 كيلو وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات
أعلنت وزارة "التجارة" أنها ضبطت خلال جولاتها الرقابية في بريدة، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل والتلاعب ببياناته التجارية وإعادة تعبئته في علب مختلفة الأحجام.
وصادرت الوزارة 124 كيلو عسل، وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.