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بريدة.. ضبط عمالة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل

"التجارة": مصادرة 124 كيلو وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات

أعلنت وزارة "التجارة" أنها ضبطت خلال جولاتها الرقابية في بريدة، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل والتلاعب ببياناته التجارية وإعادة تعبئته في علب مختلفة الأحجام.

وصادرت الوزارة 124 كيلو عسل، وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وزارة التجارة بريدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بريدة.. ضبط عمالة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل
سبق

أعلنت وزارة "التجارة" أنها ضبطت خلال جولاتها الرقابية في بريدة، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل والتلاعب ببياناته التجارية وإعادة تعبئته في علب مختلفة الأحجام.

وصادرت الوزارة 124 كيلو عسل، وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
12:04 PM

بريدة.. ضبط عمالة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل

"التجارة": مصادرة 124 كيلو وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة "التجارة" أنها ضبطت خلال جولاتها الرقابية في بريدة، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية كـ"معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل والتلاعب ببياناته التجارية وإعادة تعبئته في علب مختلفة الأحجام.

وصادرت الوزارة 124 كيلو عسل، وتم تسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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