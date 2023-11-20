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إيداع أكثر من ٤ ملايين مكافآت طلاب وطالبات القنفذة غداً

للتحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات والاغتراب والنائية وأبناء المعلمين المتوفين

يودع "تعليم القنفذة" يوم غد الخميس أكثر من أربعة ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات عن شهر ربيع أول لعام ١٤٤١.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، إن صرف المكافآت يستهدف طلاب وطالبات مدارس التحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والاغتراب والمدارس النائية وأبناء المعلمين المتوفين.

وثمن الزاحمي جهود العاملين والعاملات في قسم خدمات الطلاب والشؤون الإدارية والمالية على سرعة ودقة الإنجاز في صرف المكافآت، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق.

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إيداع أكثر من ٤ ملايين مكافآت طلاب وطالبات القنفذة غداً
سبق

يودع "تعليم القنفذة" يوم غد الخميس أكثر من أربعة ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات عن شهر ربيع أول لعام ١٤٤١.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، إن صرف المكافآت يستهدف طلاب وطالبات مدارس التحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والاغتراب والمدارس النائية وأبناء المعلمين المتوفين.

وثمن الزاحمي جهود العاملين والعاملات في قسم خدمات الطلاب والشؤون الإدارية والمالية على سرعة ودقة الإنجاز في صرف المكافآت، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
10:09 PM

إيداع أكثر من ٤ ملايين مكافآت طلاب وطالبات القنفذة غداً

للتحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات والاغتراب والنائية وأبناء المعلمين المتوفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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يودع "تعليم القنفذة" يوم غد الخميس أكثر من أربعة ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات عن شهر ربيع أول لعام ١٤٤١.

وقال مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، إن صرف المكافآت يستهدف طلاب وطالبات مدارس التحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والاغتراب والمدارس النائية وأبناء المعلمين المتوفين.

وثمن الزاحمي جهود العاملين والعاملات في قسم خدمات الطلاب والشؤون الإدارية والمالية على سرعة ودقة الإنجاز في صرف المكافآت، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق.

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