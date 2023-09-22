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"الثبيتي": الاحتفاء باليوم الوطني فرصة مباركة لنجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة

قال إنه يمثّل ذكرى لبناء وطن عظيم ولنا أن نفخر بالإنجازات التي تحقّقت

قال مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد عبدالله الثبيتي: إن ذكرى اليوم الوطني تعود لنا في كل عام في يوم توحيد هذه البلاد المباركة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وإن هذا اليوم العظيم أمّن الله فيه وطننا الغالي فعاش السعوديون بخير وأمن واستقرار ورخاء.

وتفصيلًا: أوضح "الثبيتي" في كلمته بمناسبة "اليوم الوطني 89" أن "اليوم الوطني ذكرى لبناء وطن عظيم تتابعت فيه العهود المباركة لملوك بلادنا الغالية -رحمهم الله- حتى هذا العهد الميمون والمبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي نعيش فيه التطور والازدهار برؤية وطنية مباركة (2030) تهدف إلى نقل المملكة العربية السعودية إلى مصافّ الدول الاقتصادية الكبرى وتحقق للمواطن السعودي المستقبل الآمن اقتصاديًّا واجتماعيًّا، فيحقّ لنا أن نفخر بما تحقّق من إنجازات عظيمة، والاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا واجب وطني وفرصة مباركة لنجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة، وأن نجدد البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن نتعرف على دورنا الوطني في بناء الوطن والحفاظ عليه، كما أنها فرصة لنؤكد على المؤسسات التعليمية في بلادنا الغالية لتؤدي واجبها في غرس القيم والمبادئ التربوية والوطنية في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات ليساهموا في بناء وطنهم وتطوره".

ورفع مدير تعليم القريات أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي –حفظهم الله- وللشعب السعودي الكريم، سائلاً الله سبحانه أن يحفظ وطننا وأمننا وقيادتنا وجنودنا الأبطال المرابطين على حدودنا.

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"الثبيتي": الاحتفاء باليوم الوطني فرصة مباركة لنجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة
سبق

قال مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد عبدالله الثبيتي: إن ذكرى اليوم الوطني تعود لنا في كل عام في يوم توحيد هذه البلاد المباركة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وإن هذا اليوم العظيم أمّن الله فيه وطننا الغالي فعاش السعوديون بخير وأمن واستقرار ورخاء.

وتفصيلًا: أوضح "الثبيتي" في كلمته بمناسبة "اليوم الوطني 89" أن "اليوم الوطني ذكرى لبناء وطن عظيم تتابعت فيه العهود المباركة لملوك بلادنا الغالية -رحمهم الله- حتى هذا العهد الميمون والمبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي نعيش فيه التطور والازدهار برؤية وطنية مباركة (2030) تهدف إلى نقل المملكة العربية السعودية إلى مصافّ الدول الاقتصادية الكبرى وتحقق للمواطن السعودي المستقبل الآمن اقتصاديًّا واجتماعيًّا، فيحقّ لنا أن نفخر بما تحقّق من إنجازات عظيمة، والاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا واجب وطني وفرصة مباركة لنجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة، وأن نجدد البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن نتعرف على دورنا الوطني في بناء الوطن والحفاظ عليه، كما أنها فرصة لنؤكد على المؤسسات التعليمية في بلادنا الغالية لتؤدي واجبها في غرس القيم والمبادئ التربوية والوطنية في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات ليساهموا في بناء وطنهم وتطوره".

ورفع مدير تعليم القريات أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي –حفظهم الله- وللشعب السعودي الكريم، سائلاً الله سبحانه أن يحفظ وطننا وأمننا وقيادتنا وجنودنا الأبطال المرابطين على حدودنا.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
09:29 PM

"الثبيتي": الاحتفاء باليوم الوطني فرصة مباركة لنجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة

قال إنه يمثّل ذكرى لبناء وطن عظيم ولنا أن نفخر بالإنجازات التي تحقّقت

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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قال مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد عبدالله الثبيتي: إن ذكرى اليوم الوطني تعود لنا في كل عام في يوم توحيد هذه البلاد المباركة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وإن هذا اليوم العظيم أمّن الله فيه وطننا الغالي فعاش السعوديون بخير وأمن واستقرار ورخاء.

وتفصيلًا: أوضح "الثبيتي" في كلمته بمناسبة "اليوم الوطني 89" أن "اليوم الوطني ذكرى لبناء وطن عظيم تتابعت فيه العهود المباركة لملوك بلادنا الغالية -رحمهم الله- حتى هذا العهد الميمون والمبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والذي نعيش فيه التطور والازدهار برؤية وطنية مباركة (2030) تهدف إلى نقل المملكة العربية السعودية إلى مصافّ الدول الاقتصادية الكبرى وتحقق للمواطن السعودي المستقبل الآمن اقتصاديًّا واجتماعيًّا، فيحقّ لنا أن نفخر بما تحقّق من إنجازات عظيمة، والاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا واجب وطني وفرصة مباركة لنجدد الولاء لقيادتنا الرشيدة، وأن نجدد البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن نتعرف على دورنا الوطني في بناء الوطن والحفاظ عليه، كما أنها فرصة لنؤكد على المؤسسات التعليمية في بلادنا الغالية لتؤدي واجبها في غرس القيم والمبادئ التربوية والوطنية في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات ليساهموا في بناء وطنهم وتطوره".

ورفع مدير تعليم القريات أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي –حفظهم الله- وللشعب السعودي الكريم، سائلاً الله سبحانه أن يحفظ وطننا وأمننا وقيادتنا وجنودنا الأبطال المرابطين على حدودنا.

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