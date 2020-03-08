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بالفيديو: حادث مأساوي بالكويت.. وفاة 8 أطفال أشقاء جراء حريق في منزلهم

أكبرهم يبلغ من العمر 14 عامًا وأصغرهم 8 أشهر

توفي 8 أطفال أشقاء أمس السبت، نتيجة حريق اندلع في أحد منازل السكن المحدود بمدينة صباح الأحمد السكنية في دولة الكويت.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر في الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، قوله: إن المتوفين جميعهم أشقّاء، أكبرهم يبلغ من العمر 14 عامًا وأصغرهم 8 أشهر.

وأضاف المصدر للصحيفة: أن الحريق شبّ خلال وجود الأبوين خارج المنزل، وأن رجال الإطفاء فتحوا تحقيقًا في الحادث المأساوي، لافتًا إلى أن الحريق شبّ في الطابق الأول.

وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك خادمتان موجودتان في المنزل لدى وقوع الحريق، وتم توقيف إحداهما والتحقيق معها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هربت الخادمة الثانية وجارٍ ملاحقتها للقبض عليها.

وبثّ المغرد الكويتي أبو طلال الحمراني، مقطع فيديو للحريق على حسابه في "تويتر"، وقال: "حريق منزل في منطقة صباح الأحمد؛ مما تسبب بوفاة 8 أشقاء أطفال (أولاد وبنات)، وإصابة (5) أطفال من أشقائهم، ونُقلوا إلى مستشفى العدان، وهروب الخادمتين من المنزل؛ حيث تم ضبط واحدة، وهي إثيوبية، والأخرى هاربة".

الكويت حريق

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بالفيديو: حادث مأساوي بالكويت.. وفاة 8 أطفال أشقاء جراء حريق في منزلهم
سبق

توفي 8 أطفال أشقاء أمس السبت، نتيجة حريق اندلع في أحد منازل السكن المحدود بمدينة صباح الأحمد السكنية في دولة الكويت.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر في الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، قوله: إن المتوفين جميعهم أشقّاء، أكبرهم يبلغ من العمر 14 عامًا وأصغرهم 8 أشهر.

وأضاف المصدر للصحيفة: أن الحريق شبّ خلال وجود الأبوين خارج المنزل، وأن رجال الإطفاء فتحوا تحقيقًا في الحادث المأساوي، لافتًا إلى أن الحريق شبّ في الطابق الأول.

وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك خادمتان موجودتان في المنزل لدى وقوع الحريق، وتم توقيف إحداهما والتحقيق معها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هربت الخادمة الثانية وجارٍ ملاحقتها للقبض عليها.

وبثّ المغرد الكويتي أبو طلال الحمراني، مقطع فيديو للحريق على حسابه في "تويتر"، وقال: "حريق منزل في منطقة صباح الأحمد؛ مما تسبب بوفاة 8 أشقاء أطفال (أولاد وبنات)، وإصابة (5) أطفال من أشقائهم، ونُقلوا إلى مستشفى العدان، وهروب الخادمتين من المنزل؛ حيث تم ضبط واحدة، وهي إثيوبية، والأخرى هاربة".

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:34 AM

بالفيديو: حادث مأساوي بالكويت.. وفاة 8 أطفال أشقاء جراء حريق في منزلهم

أكبرهم يبلغ من العمر 14 عامًا وأصغرهم 8 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,420

توفي 8 أطفال أشقاء أمس السبت، نتيجة حريق اندلع في أحد منازل السكن المحدود بمدينة صباح الأحمد السكنية في دولة الكويت.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصدر في الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، قوله: إن المتوفين جميعهم أشقّاء، أكبرهم يبلغ من العمر 14 عامًا وأصغرهم 8 أشهر.

وأضاف المصدر للصحيفة: أن الحريق شبّ خلال وجود الأبوين خارج المنزل، وأن رجال الإطفاء فتحوا تحقيقًا في الحادث المأساوي، لافتًا إلى أن الحريق شبّ في الطابق الأول.

وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك خادمتان موجودتان في المنزل لدى وقوع الحريق، وتم توقيف إحداهما والتحقيق معها للوقوف على ملابسات الحادث، فيما هربت الخادمة الثانية وجارٍ ملاحقتها للقبض عليها.

وبثّ المغرد الكويتي أبو طلال الحمراني، مقطع فيديو للحريق على حسابه في "تويتر"، وقال: "حريق منزل في منطقة صباح الأحمد؛ مما تسبب بوفاة 8 أشقاء أطفال (أولاد وبنات)، وإصابة (5) أطفال من أشقائهم، ونُقلوا إلى مستشفى العدان، وهروب الخادمتين من المنزل؛ حيث تم ضبط واحدة، وهي إثيوبية، والأخرى هاربة".

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