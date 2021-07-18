"الصحة": تسجيل 1055 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1143 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 18 يوليو 2021، تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 509576 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1143 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 490696 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8075 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10805 والحالات الحرجة 1420 حالة.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة": تسجيل 1055 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1143 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-07-18
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 18 يوليو 2021، تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 509576 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1143 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 490696 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8075 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10805 والحالات الحرجة 1420 حالة.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
03:39 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
02:04 AM
"الصحة": تسجيل 1055 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1143 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 18 يوليو 2021، تسجيل 1055 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 509576 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1143 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 490696 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8075 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10805 والحالات الحرجة 1420 حالة.