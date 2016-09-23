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بلينكن: المملكة والولايات المتحدة تشتركان في 8 عقود من التعاون ‏

أكد أن البلدين يعملان معًا لصياغة مستقبل يسوده السلام ‏

‏ أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تهنئته للمملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، مؤكداً أن ‏المملكة والولايات المتحدة تشتركان في ثمانية عقود من التعاون والصداقة المتبادلة.‏

وقال في بيان صحفي: لقد دفعت قوة روابطنا ازدهار دولتينا وعززت أمن المنطقة، ونحن بصدد توسيع ‏نطاق تعاوننا، بما في ذلك مواجهة التحدي المتمثل في أزمة المناخ ودعم استجابة دولية قوية لوباء ‏كوفيد19، فضلاً عن تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الواسع. ‏

وأضاف: نحن نعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وصياغة مستقبل يسوده السلام ‏والازدهار الاقتصادي، وأطيب تمنياتي لشعب المملكة بيوم وطني سعيد وعام ناجح.‏

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بلينكن: المملكة والولايات المتحدة تشتركان في 8 عقود من التعاون ‏
سبق

‏ أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تهنئته للمملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، مؤكداً أن ‏المملكة والولايات المتحدة تشتركان في ثمانية عقود من التعاون والصداقة المتبادلة.‏

وقال في بيان صحفي: لقد دفعت قوة روابطنا ازدهار دولتينا وعززت أمن المنطقة، ونحن بصدد توسيع ‏نطاق تعاوننا، بما في ذلك مواجهة التحدي المتمثل في أزمة المناخ ودعم استجابة دولية قوية لوباء ‏كوفيد19، فضلاً عن تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الواسع. ‏

وأضاف: نحن نعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وصياغة مستقبل يسوده السلام ‏والازدهار الاقتصادي، وأطيب تمنياتي لشعب المملكة بيوم وطني سعيد وعام ناجح.‏

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
07:09 PM

بلينكن: المملكة والولايات المتحدة تشتركان في 8 عقود من التعاون ‏

أكد أن البلدين يعملان معًا لصياغة مستقبل يسوده السلام ‏

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,187

‏ أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تهنئته للمملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، مؤكداً أن ‏المملكة والولايات المتحدة تشتركان في ثمانية عقود من التعاون والصداقة المتبادلة.‏

وقال في بيان صحفي: لقد دفعت قوة روابطنا ازدهار دولتينا وعززت أمن المنطقة، ونحن بصدد توسيع ‏نطاق تعاوننا، بما في ذلك مواجهة التحدي المتمثل في أزمة المناخ ودعم استجابة دولية قوية لوباء ‏كوفيد19، فضلاً عن تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الواسع. ‏

وأضاف: نحن نعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وصياغة مستقبل يسوده السلام ‏والازدهار الاقتصادي، وأطيب تمنياتي لشعب المملكة بيوم وطني سعيد وعام ناجح.‏

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