حصل فهد بن ماضي بن فهد الطلق، على درجة البكالوريوس في تخصص الأحياء العامة من جامعة تبوك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
"الطلق" يحصل على البكالوريوس في الأحياء من جامعة تبوك
حصل فهد بن ماضي بن فهد الطلق، على درجة البكالوريوس في تخصص الأحياء العامة من جامعة تبوك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
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"الطلق" يحصل على البكالوريوس في الأحياء من جامعة تبوكصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-10
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
08:48 PM
"الطلق" يحصل على البكالوريوس في الأحياء من جامعة تبوك
حصل فهد بن ماضي بن فهد الطلق، على درجة البكالوريوس في تخصص الأحياء العامة من جامعة تبوك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
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