حصل فهد بن ماضي بن فهد الطلق، على درجة البكالوريوس في تخصص الأحياء العامة من جامعة تبوك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

"الطلق" يحصل على البكالوريوس في الأحياء من جامعة تبوك صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-10 حصل فهد بن ماضي بن فهد الطلق، على درجة البكالوريوس في تخصص الأحياء العامة من جامعة تبوك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 08:48 PM

"الطلق" يحصل على البكالوريوس في الأحياء من جامعة تبوك





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حصل فهد بن ماضي بن فهد الطلق، على درجة البكالوريوس في تخصص الأحياء العامة من جامعة تبوك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.