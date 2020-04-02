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"الصحة" تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ328 حالة

بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 2921

اختبار الفيروس في 163.194 شخصًا

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا، اليوم (الخميس)، بنسبة 24 في المئة إلى 2921.

وأوضحت وزارة الصحة أنه حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، اليوم، جرى اختبار 163194 شخصًا كانت نتائج 33718 منهم إيجابية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن من بين الذين دخلوا المستشفى في المملكة المتحدة، والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا؛ توفي 2921.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 2921
سبق

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا، اليوم (الخميس)، بنسبة 24 في المئة إلى 2921.

وأوضحت وزارة الصحة أنه حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، اليوم، جرى اختبار 163194 شخصًا كانت نتائج 33718 منهم إيجابية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن من بين الذين دخلوا المستشفى في المملكة المتحدة، والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا؛ توفي 2921.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:03 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:49 PM

بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 2921

اختبار الفيروس في 163.194 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا، اليوم (الخميس)، بنسبة 24 في المئة إلى 2921.

وأوضحت وزارة الصحة أنه حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، اليوم، جرى اختبار 163194 شخصًا كانت نتائج 33718 منهم إيجابية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن من بين الذين دخلوا المستشفى في المملكة المتحدة، والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا؛ توفي 2921.

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