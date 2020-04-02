بريطانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 2921

اختبار الفيروس في 163.194 شخصًا

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في بريطانيا، اليوم (الخميس)، بنسبة 24 في المئة إلى 2921.

وأوضحت وزارة الصحة أنه حتى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، اليوم، جرى اختبار 163194 شخصًا كانت نتائج 33718 منهم إيجابية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن من بين الذين دخلوا المستشفى في المملكة المتحدة، والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا؛ توفي 2921.