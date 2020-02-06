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"عمل الرياض" ينهي معاناة عاملة منزلية سريلانكية مع كفيلها

ألزم المشكو بحقه بدفع رواتبها المتأخرة لمدة تتجاوز 7 سنوات

أنهى مكتب عمل الرياض، معاناة عاملة منزلية لم تستلم رواتب عملها لمدة تزيد على سبع سنوات.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: المكتب تلقى الشكوى من السفارة السريلانكية، وتمت مباشرة الشكوى من قبل مدير إدارة الدعم والحماية بمنطقة الرياض فيصل الراقي.

وأضاف: تم التحقق من صحة الشكوى واستدعاء الكفيل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة، وتسليم العاملة المنزلية الرواتب المتأخرة.

وشدد "عسيري" على أن الوزارة لن تتهاون في استرداد مستحقات العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن الكفيل إذا لم يلتزم بدفع راتب العمالة، فإن الوزارة ستتخذ المطلوب منها حتى تستردّ العمالة حقوقها.

وشكر مندوب السفارة السريلانكية مكتب العمل على الجهود التي يبذلها لحفظ حقوق العمالة الوافدة.

مكتب عمل الرياض عاملة منزلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عمل الرياض" ينهي معاناة عاملة منزلية سريلانكية مع كفيلها
سبق

أنهى مكتب عمل الرياض، معاناة عاملة منزلية لم تستلم رواتب عملها لمدة تزيد على سبع سنوات.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: المكتب تلقى الشكوى من السفارة السريلانكية، وتمت مباشرة الشكوى من قبل مدير إدارة الدعم والحماية بمنطقة الرياض فيصل الراقي.

وأضاف: تم التحقق من صحة الشكوى واستدعاء الكفيل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة، وتسليم العاملة المنزلية الرواتب المتأخرة.

وشدد "عسيري" على أن الوزارة لن تتهاون في استرداد مستحقات العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن الكفيل إذا لم يلتزم بدفع راتب العمالة، فإن الوزارة ستتخذ المطلوب منها حتى تستردّ العمالة حقوقها.

وشكر مندوب السفارة السريلانكية مكتب العمل على الجهود التي يبذلها لحفظ حقوق العمالة الوافدة.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
04:49 PM

"عمل الرياض" ينهي معاناة عاملة منزلية سريلانكية مع كفيلها

ألزم المشكو بحقه بدفع رواتبها المتأخرة لمدة تتجاوز 7 سنوات

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
1,047

أنهى مكتب عمل الرياض، معاناة عاملة منزلية لم تستلم رواتب عملها لمدة تزيد على سبع سنوات.

وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري: المكتب تلقى الشكوى من السفارة السريلانكية، وتمت مباشرة الشكوى من قبل مدير إدارة الدعم والحماية بمنطقة الرياض فيصل الراقي.

وأضاف: تم التحقق من صحة الشكوى واستدعاء الكفيل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقة، وتسليم العاملة المنزلية الرواتب المتأخرة.

وشدد "عسيري" على أن الوزارة لن تتهاون في استرداد مستحقات العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن الكفيل إذا لم يلتزم بدفع راتب العمالة، فإن الوزارة ستتخذ المطلوب منها حتى تستردّ العمالة حقوقها.

وشكر مندوب السفارة السريلانكية مكتب العمل على الجهود التي يبذلها لحفظ حقوق العمالة الوافدة.

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