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"مكافحة المخدرات بجدة" تستقبل الطلاب بالهدايا في أول يوم دراسي

"السبيعي" حثهم على الاجتهاد لتحقيق أولى الركائز لرؤية المملكة ٢٠٣٠

استقبل منسوبو مكافحة المخدرات بمحافظة جدة أبناءهم الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي بتقديم بعض الهدايا المدرسية وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد في بعض التقاطعات الرئيسة بالمحافظة.

ويأتي ذلك ضمن البرامج المجتمعية التي تقدمها مكافحة المخدرات بما يتواكب مع تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وتعبر عن الدور المجتمعي لكل القطاعات الحكومية تجاه أبنائنا الطلاب والطالبات.

ومن جهة أخرى، قدم مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي، التهنئة للطلاب بهذه المناسبة والدعاء لهم بالتوفيق والسداد وحثهم على الجد والمثابرة من أجل تحقيق أولى الركائز الأساسية لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تعتمد على سواعد أبناء هذا الوطن المعطاء.

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"مكافحة المخدرات بجدة" تستقبل الطلاب بالهدايا في أول يوم دراسي
سبق

استقبل منسوبو مكافحة المخدرات بمحافظة جدة أبناءهم الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي بتقديم بعض الهدايا المدرسية وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد في بعض التقاطعات الرئيسة بالمحافظة.

ويأتي ذلك ضمن البرامج المجتمعية التي تقدمها مكافحة المخدرات بما يتواكب مع تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وتعبر عن الدور المجتمعي لكل القطاعات الحكومية تجاه أبنائنا الطلاب والطالبات.

ومن جهة أخرى، قدم مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي، التهنئة للطلاب بهذه المناسبة والدعاء لهم بالتوفيق والسداد وحثهم على الجد والمثابرة من أجل تحقيق أولى الركائز الأساسية لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تعتمد على سواعد أبناء هذا الوطن المعطاء.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
11:33 PM

"مكافحة المخدرات بجدة" تستقبل الطلاب بالهدايا في أول يوم دراسي

"السبيعي" حثهم على الاجتهاد لتحقيق أولى الركائز لرؤية المملكة ٢٠٣٠

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبل منسوبو مكافحة المخدرات بمحافظة جدة أبناءهم الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي بتقديم بعض الهدايا المدرسية وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد في بعض التقاطعات الرئيسة بالمحافظة.

ويأتي ذلك ضمن البرامج المجتمعية التي تقدمها مكافحة المخدرات بما يتواكب مع تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وتعبر عن الدور المجتمعي لكل القطاعات الحكومية تجاه أبنائنا الطلاب والطالبات.

ومن جهة أخرى، قدم مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة جدة العميد الحميدي بن عبدالله السبيعي، التهنئة للطلاب بهذه المناسبة والدعاء لهم بالتوفيق والسداد وحثهم على الجد والمثابرة من أجل تحقيق أولى الركائز الأساسية لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تعتمد على سواعد أبناء هذا الوطن المعطاء.

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