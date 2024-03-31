حرس الحدود تفوز بالمركز الأول في بطولة المملكة المفتوحة للدراجات الهوائية الجبلية

اختتمت فعالياتها أمس للفئة العمرية من ٢١ إلى ٣٥ عاماً

حقق لاعب فريق حرس الحدود العريف علي سلمان جساس، المركز الأول في بطولة المملكة المفتوحة للدراجات الهوائية الجبلية، والتي أقيمت في القدية بالرياض، أمس الجمعة، بإشراف الاتحاد السعودي للدراجات، وذلك للفئة العمرية من ٢١ إلى ٣٥ عاما، كما حلّ "جساس" في المركز الثاني في الترتيب العام بين اللاعبين المشاركين وعددهم ٧٧ لاعباً.

وعبّر "جساس" عن بالغ سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، وقدّم جزيل شكره وتقديره لكل من دعمه وأسهم بحصوله على المركز الأول وتفوقه في السباق بعد توفيق الله، موضحاً أن دعم مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد البلوي، كان له الأثر الإيجابي -بعد الله- في حسن الإعداد والمشاركة الناجحة والتتويج بالذهب.

وأكد اللاعب أن مشاركة حرس الحدود في هذه البطولة هي الأولى من نوعها، بعد أن تم توفير كل التجهيزات المطلوبة للاعبين الأمر الذي أثمر عن تحقيق إنجاز مميز.

يذكر أن المشاركة الرياضية لمنسوبي حرس الحدود تهدف دوماً إلى تعزيز مهاراتهم وتشجيعهم على تحقيق المراكز المتقدمة بفضل الله، ثم ما يجدونه من دعم واهتمام ومتابعة مستمرة من وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، حفظه الله.