كلية الاتصالات بالرياض تنظم برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل

يهدف إلى تعريف المتدربين بأحدث الطرق والوسائل للبحث عن وظيفة

ظمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ممثلة في إدارة التدريب التعاوني والتنسيق الوظيفي، أمس الأربعاء، برنامج "التهيئة" لمتدربي التدريب التعاوني لسوق العمل المتوقع تخرجهم خلال هذا الفصل التدريبي الأول لهذا العام التدريبي 1440-1441هـ والذين بلغ عددهم 225 متدربًا.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، واشتمل البرنامج على دورة تدريبية للدكتور ياسر بكار تحدث فيها حول كيف تجعل الشركات تبحث عنك ومزايا العمل في القطاع الخاص.

وأوضح المهندس خالد العفاري مدير إدارة التدريب التعاوني والتنسيق الوظيفي بالكلية أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين بأحدث الطرق والوسائل للبحث عن وظيفة.

وحث "العفاري"، المتدربين على ضرورة الاستفادة من فترة التدريب التعاوني والعمل على تطبيق ما حصلوا عليه من معلومات ومهارات أثناء تدريبهم بالكلية.

ومن جهة أخرى، عبّر وكيل الكلية إبراهيم الحناكي عن شكره للقائمين على هذا البرنامج، مشيرًا إلى أهمية تعريف المتدربين المتوقع تخرجهم بالتعريف بنفسه للشركات والمؤسسات، حيث يضمن بإذن الله وظيفة تناسب تخصصه ومهاراته، متمنيًا للجميع مستقبلاً مزدهرًا ودوام التوفيق.