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توقيف 9 إرهابيين بالخرطوم خططوا لتفجيرات في دول الخليج

بينهم حمَلة جوازات سورية من أصل تونسي وتشاديان متهمون بالإرهاب

تمكنت قوات الأمن السودانية اليوم الاثنين، من القبض على 9 عناصر من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في دول الخليج.

وأفادت صحيفة "السوداني" بأن نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وبالتعاون مع الأجهزة المختصة، أوقفت 9 إرهابيين في الخرطوم ينتمون لتنظيم "القاعدة" من جنسيات مختلفة.

وكشف وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد سليمان العوض، أن من بين الإرهابيين التسعة، حمَلة جوازات سورية من أصل تونسي وتشاديان، أحدهم متهم بالتخطيط للهجوم على السياح الأجانب في مدينة سوسة ومطلوب لدى تونس.

وأضاف "العوض" أن التحقيقات أظهرت أن المعتقلين متهمون في بلدانهم بارتكاب والمشاركة في جرائم إرهابية؛ لافتًا إلى أن بعضهم دخل السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات تستهدف الخليج العربي.

وأكد أن التحري مع المتهمين، بدأ منذ أكثر من شهرين ولا يزال مستمرًّا؛ مشيرًا إلى أن النائب العام السابق تاج السر الحبر، كان قد تلقى قبل أيام من استقالته، طلبًا من النائب العام الإماراتي لتعاون دولي بتسليم متهمين يتبعون تنظيم "القاعدة" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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توقيف 9 إرهابيين بالخرطوم خططوا لتفجيرات في دول الخليج
سبق

تمكنت قوات الأمن السودانية اليوم الاثنين، من القبض على 9 عناصر من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في دول الخليج.

وأفادت صحيفة "السوداني" بأن نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وبالتعاون مع الأجهزة المختصة، أوقفت 9 إرهابيين في الخرطوم ينتمون لتنظيم "القاعدة" من جنسيات مختلفة.

وكشف وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد سليمان العوض، أن من بين الإرهابيين التسعة، حمَلة جوازات سورية من أصل تونسي وتشاديان، أحدهم متهم بالتخطيط للهجوم على السياح الأجانب في مدينة سوسة ومطلوب لدى تونس.

وأضاف "العوض" أن التحقيقات أظهرت أن المعتقلين متهمون في بلدانهم بارتكاب والمشاركة في جرائم إرهابية؛ لافتًا إلى أن بعضهم دخل السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات تستهدف الخليج العربي.

وأكد أن التحري مع المتهمين، بدأ منذ أكثر من شهرين ولا يزال مستمرًّا؛ مشيرًا إلى أن النائب العام السابق تاج السر الحبر، كان قد تلقى قبل أيام من استقالته، طلبًا من النائب العام الإماراتي لتعاون دولي بتسليم متهمين يتبعون تنظيم "القاعدة" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
11:35 AM

توقيف 9 إرهابيين بالخرطوم خططوا لتفجيرات في دول الخليج

بينهم حمَلة جوازات سورية من أصل تونسي وتشاديان متهمون بالإرهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت قوات الأمن السودانية اليوم الاثنين، من القبض على 9 عناصر من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في دول الخليج.

وأفادت صحيفة "السوداني" بأن نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وبالتعاون مع الأجهزة المختصة، أوقفت 9 إرهابيين في الخرطوم ينتمون لتنظيم "القاعدة" من جنسيات مختلفة.

وكشف وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد سليمان العوض، أن من بين الإرهابيين التسعة، حمَلة جوازات سورية من أصل تونسي وتشاديان، أحدهم متهم بالتخطيط للهجوم على السياح الأجانب في مدينة سوسة ومطلوب لدى تونس.

وأضاف "العوض" أن التحقيقات أظهرت أن المعتقلين متهمون في بلدانهم بارتكاب والمشاركة في جرائم إرهابية؛ لافتًا إلى أن بعضهم دخل السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات تستهدف الخليج العربي.

وأكد أن التحري مع المتهمين، بدأ منذ أكثر من شهرين ولا يزال مستمرًّا؛ مشيرًا إلى أن النائب العام السابق تاج السر الحبر، كان قد تلقى قبل أيام من استقالته، طلبًا من النائب العام الإماراتي لتعاون دولي بتسليم متهمين يتبعون تنظيم "القاعدة" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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