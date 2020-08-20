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قبيل بدء العام الدراسي.. تعليم مكة يطالب "الاتصالات" برفع كفاءة أبراج الجوال في 40 قرية

ليتمكن الطلاب من دخول بوابة عين ومنصة مدرستي للتعلم الإلكتروني عن بُعد

طالبت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة فرع هيئة الاتصالات بمنطقة مكة المكرمة برفع كفاءة أبراج الجوال في 40 قرية بالمنطقة؛ ليتمكن الطلاب من الدخول على بوابة عين ومنصة مدرستي للتعلم الإلكتروني عن بُعد.

وجاءت القرى التي بحاجة إلى رفع كفاءة أبراج الجوال فيها، بحسب قطاعات التعليم، على النحو الآتي: في قطاع جنوب مكة شملت وادي نعمان وعرعر وملكان ووادي ضيم والكر والكباكبة وحوية نمار والملحاء. فيما كانت قرى قطاع محافظة الكامل على النحو الآتي: قرية الدوارة، والقرية، والشرع، والحفنة، والغريق، وإيهالة السفلى، وإيهالة العليا، والعياب، وشمنصير، والشجرة، والحنو، والمثناة، والمضحاة.

وفي قطاع غرب مكة قريتا الخرقاء، والخضراء، بينما قطاع شرق مكة تضمنت القرى التي بحاجة إلى رفع كفاءة أبراج الجوال فيها: الزيماء، والبجيدي، وسبوحة، واليمانية، والقعضبة، والفوارة، والقفيف.

كما جاءت القرى التابعة لقطاع شمال مكة على النحو الآتي: المرشدية، والبرابر، والريان، والزلال، ومدركة، ورهاط، ومسيحة الشرقية، ومسيحة الغربية، والشامية، والمقيطع.

ويأتي ذلك في سبيل تمكين الطلاب من الاستفادة من التعليم عن بُعد عبر المنصات التي أتاحتها وزارة التعليم بالتزامن من انطلاق العام الدراسي الجديد الذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بدءًا من الحادي عشر من شهر محرم.

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قبيل بدء العام الدراسي.. تعليم مكة يطالب "الاتصالات" برفع كفاءة أبراج الجوال في 40 قرية
سبق

طالبت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة فرع هيئة الاتصالات بمنطقة مكة المكرمة برفع كفاءة أبراج الجوال في 40 قرية بالمنطقة؛ ليتمكن الطلاب من الدخول على بوابة عين ومنصة مدرستي للتعلم الإلكتروني عن بُعد.

وجاءت القرى التي بحاجة إلى رفع كفاءة أبراج الجوال فيها، بحسب قطاعات التعليم، على النحو الآتي: في قطاع جنوب مكة شملت وادي نعمان وعرعر وملكان ووادي ضيم والكر والكباكبة وحوية نمار والملحاء. فيما كانت قرى قطاع محافظة الكامل على النحو الآتي: قرية الدوارة، والقرية، والشرع، والحفنة، والغريق، وإيهالة السفلى، وإيهالة العليا، والعياب، وشمنصير، والشجرة، والحنو، والمثناة، والمضحاة.

وفي قطاع غرب مكة قريتا الخرقاء، والخضراء، بينما قطاع شرق مكة تضمنت القرى التي بحاجة إلى رفع كفاءة أبراج الجوال فيها: الزيماء، والبجيدي، وسبوحة، واليمانية، والقعضبة، والفوارة، والقفيف.

كما جاءت القرى التابعة لقطاع شمال مكة على النحو الآتي: المرشدية، والبرابر، والريان، والزلال، ومدركة، ورهاط، ومسيحة الشرقية، ومسيحة الغربية، والشامية، والمقيطع.

ويأتي ذلك في سبيل تمكين الطلاب من الاستفادة من التعليم عن بُعد عبر المنصات التي أتاحتها وزارة التعليم بالتزامن من انطلاق العام الدراسي الجديد الذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بدءًا من الحادي عشر من شهر محرم.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:25 AM

قبيل بدء العام الدراسي.. تعليم مكة يطالب "الاتصالات" برفع كفاءة أبراج الجوال في 40 قرية

ليتمكن الطلاب من دخول بوابة عين ومنصة مدرستي للتعلم الإلكتروني عن بُعد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,595

طالبت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة فرع هيئة الاتصالات بمنطقة مكة المكرمة برفع كفاءة أبراج الجوال في 40 قرية بالمنطقة؛ ليتمكن الطلاب من الدخول على بوابة عين ومنصة مدرستي للتعلم الإلكتروني عن بُعد.

وجاءت القرى التي بحاجة إلى رفع كفاءة أبراج الجوال فيها، بحسب قطاعات التعليم، على النحو الآتي: في قطاع جنوب مكة شملت وادي نعمان وعرعر وملكان ووادي ضيم والكر والكباكبة وحوية نمار والملحاء. فيما كانت قرى قطاع محافظة الكامل على النحو الآتي: قرية الدوارة، والقرية، والشرع، والحفنة، والغريق، وإيهالة السفلى، وإيهالة العليا، والعياب، وشمنصير، والشجرة، والحنو، والمثناة، والمضحاة.

وفي قطاع غرب مكة قريتا الخرقاء، والخضراء، بينما قطاع شرق مكة تضمنت القرى التي بحاجة إلى رفع كفاءة أبراج الجوال فيها: الزيماء، والبجيدي، وسبوحة، واليمانية، والقعضبة، والفوارة، والقفيف.

كما جاءت القرى التابعة لقطاع شمال مكة على النحو الآتي: المرشدية، والبرابر، والريان، والزلال، ومدركة، ورهاط، ومسيحة الشرقية، ومسيحة الغربية، والشامية، والمقيطع.

ويأتي ذلك في سبيل تمكين الطلاب من الاستفادة من التعليم عن بُعد عبر المنصات التي أتاحتها وزارة التعليم بالتزامن من انطلاق العام الدراسي الجديد الذي سيكون عن بُعد لمدة سبعة أسابيع بدءًا من الحادي عشر من شهر محرم.

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