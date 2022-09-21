مسؤول بـ "أرامكو" يؤكّد: حقل خريص يعود إلى العمل بشكل كامل قريباً

قال: الإصلاحات جارية على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع

قال مسؤول تنفيذي بـ "أرامكو"، أمس الجمعة، إن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر من خريص؛ إحدى المنشأتين اللتين استهدفتا بهجومٍ إرهابي هذا الشهر.

ونقلت "رويترز" عن المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى "أرامكو" فهد عبدالكريم؛ قوله للصحفيين خلال جولة نظّمتها الشركة، إن "أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة".

وأضاف عبدالكريم: "واثقون بأننا سنعود إلى الإنتاج الكامل؛ حيث كنا قبل الهجوم (على خريص) بحلول نهاية سبتمبر"، موضحاً أن "الإصلاحات جارية على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع".

وكانت هجمات قد استهدفت في الـ 14 من سبتمبر، معملَيْن تابعَيْن لشركة "أرامكو"، وكشفت السعودية بالأدلة الدامغة، أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.