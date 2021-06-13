نيجيريا: تسجيل 681 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14554

سجلت نيجيريا اليوم، 681 حالة جديدة من الإصابة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 14554.
وأكّد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 4494 حالة شفاء، و387 حالة وفاة، من بينهم 17 حالة جديدة.
سجلت نيجيريا اليوم، 681 حالة جديدة من الإصابة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 14554.
وأكّد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 4494 حالة شفاء، و387 حالة وفاة، من بينهم 17 حالة جديدة.
فيروس كورونا الجديد
سجلت نيجيريا اليوم، 681 حالة جديدة من الإصابة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 14554.
وأكّد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 4494 حالة شفاء، و387 حالة وفاة، من بينهم 17 حالة جديدة.
سجلت نيجيريا اليوم، 681 حالة جديدة من الإصابة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 14554.
وأكّد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 4494 حالة شفاء، و387 حالة وفاة، من بينهم 17 حالة جديدة.