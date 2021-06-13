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نيجيريا: تسجيل 681 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14554

4494 حالة شفاء و387 وفاة من بينهم 17 حالة جديدة

سجلت نيجيريا اليوم، 681 حالة جديدة من الإصابة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 14554.

وأكّد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 4494 حالة شفاء، و387 حالة وفاة، من بينهم 17 حالة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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نيجيريا: تسجيل 681 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14554
سبق

سجلت نيجيريا اليوم، 681 حالة جديدة من الإصابة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 14554.

وأكّد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 4494 حالة شفاء، و387 حالة وفاة، من بينهم 17 حالة جديدة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
10:24 AM

نيجيريا: تسجيل 681 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 14554

4494 حالة شفاء و387 وفاة من بينهم 17 حالة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت نيجيريا اليوم، 681 حالة جديدة من الإصابة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 14554.

وأكّد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 4494 حالة شفاء، و387 حالة وفاة، من بينهم 17 حالة جديدة.

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