حذّر استشاري جراحة القفص الصدري بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور حسن ربيدي من التعامل مع القادمين من اليمن، وذلك تفاديًا لانتقال فيروس كورونا. وقال الدكتور حسن ربيدي عبر حسابه في "تويتر": ‏اليمن دولة مجاورة للحدود السعودية، وللأسف بسبب ضعف إمكانياتهم الطبية قد يتأخر تسجيل الحالات لديهم إلا بعد انتشاره بشكل فظيع، مثل ما حدث في إيران وأسوأ. وأضاف: "نصيحتي للمدن القريبة عدم التعامل مع أي شخص قادم من هناك سواءً بطريقة ‏رسمية أو بدخول غير مصرح". وتابع "ربيدي"يقول: "يكثر تعاطي شجرة القات من المناطق الحدودية، والذي قد يكون سببًا لنقل الفيروس من اليمن، وخاصة أنه يتم تهريبه من اليمن في بيئة رطبة، تساعد الفيروس على البقاء".

استشاري يحذر من التعامل مع القادمين من اليمن.. "القات" ينقل "كورونا" عبدالرحمن السلماني سبق 2020-03-16 حذّر استشاري جراحة القفص الصدري بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور حسن ربيدي من التعامل مع القادمين من اليمن، وذلك تفاديًا لانتقال فيروس كورونا.



وقال الدكتور حسن ربيدي عبر حسابه في "تويتر": ‏اليمن دولة مجاورة للحدود السعودية، وللأسف بسبب ضعف إمكانياتهم الطبية قد يتأخر تسجيل الحالات لديهم إلا بعد انتشاره بشكل فظيع، مثل ما حدث في إيران وأسوأ.



وأضاف: "نصيحتي للمدن القريبة عدم التعامل مع أي شخص قادم من هناك سواءً بطريقة ‏رسمية أو بدخول غير مصرح".



وتابع "ربيدي"يقول: "يكثر تعاطي شجرة القات من المناطق الحدودية، والذي قد يكون سببًا لنقل الفيروس من اليمن، وخاصة أنه يتم تهريبه من اليمن في بيئة رطبة، تساعد الفيروس على البقاء".

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 04:14 PM

استشاري يحذر من التعامل مع القادمين من اليمن.. "القات" ينقل "كورونا" قال: ضعف الإمكانيات الطبية قد يتسبب في تأخر تسجيل الحالات





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حذّر استشاري جراحة القفص الصدري بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور حسن ربيدي من التعامل مع القادمين من اليمن، وذلك تفاديًا لانتقال فيروس كورونا.



وقال الدكتور حسن ربيدي عبر حسابه في "تويتر": ‏اليمن دولة مجاورة للحدود السعودية، وللأسف بسبب ضعف إمكانياتهم الطبية قد يتأخر تسجيل الحالات لديهم إلا بعد انتشاره بشكل فظيع، مثل ما حدث في إيران وأسوأ.



وأضاف: "نصيحتي للمدن القريبة عدم التعامل مع أي شخص قادم من هناك سواءً بطريقة ‏رسمية أو بدخول غير مصرح".



وتابع "ربيدي"يقول: "يكثر تعاطي شجرة القات من المناطق الحدودية، والذي قد يكون سببًا لنقل الفيروس من اليمن، وخاصة أنه يتم تهريبه من اليمن في بيئة رطبة، تساعد الفيروس على البقاء".