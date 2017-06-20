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"نقل حائل" يفتتح "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديم

لخدمة سكان حيي: الشفا والرصف

افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، اليوم، حركة السير عبر "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديم وقبل دوّار "قفار".


وافتتح الفرع الدوّار الأول على طريق حائل-المدينة القديم، والواقع شرق دوّار الشهداء بحي الشفا، ويخدم سكان حي الشفا، فيما تم افتتاح الدوّار الثاني جنوب الدوّار الأول، ويخدم سكان حي الرصف.

وبفتح هذين الدوّارين، ستكون حركة المرور ذات انسيابية عالية، وسيخف الضغط على دوّار "قفار" ودوّار "القربة" اللذين يشهدان حركة مرورية كثيفة.


وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي، أن فتح الدوّارين يأتي تحقيقًا لمطالبات المواطنين للتسهيل عليهم أثناء تحركاتهم وتنقلاتهم من الأحياء السكنية إلى الطريق الرئيس والعكس.


وأهاب "الحميدي" بسالكي الطريق التقيد بوسائل السلامة والالتزام بمدلولاتها حفاظًا على سلامتهم.

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"نقل حائل" يفتتح "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديم
سبق

افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، اليوم، حركة السير عبر "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديم وقبل دوّار "قفار".


وافتتح الفرع الدوّار الأول على طريق حائل-المدينة القديم، والواقع شرق دوّار الشهداء بحي الشفا، ويخدم سكان حي الشفا، فيما تم افتتاح الدوّار الثاني جنوب الدوّار الأول، ويخدم سكان حي الرصف.

وبفتح هذين الدوّارين، ستكون حركة المرور ذات انسيابية عالية، وسيخف الضغط على دوّار "قفار" ودوّار "القربة" اللذين يشهدان حركة مرورية كثيفة.


وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي، أن فتح الدوّارين يأتي تحقيقًا لمطالبات المواطنين للتسهيل عليهم أثناء تحركاتهم وتنقلاتهم من الأحياء السكنية إلى الطريق الرئيس والعكس.


وأهاب "الحميدي" بسالكي الطريق التقيد بوسائل السلامة والالتزام بمدلولاتها حفاظًا على سلامتهم.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
09:55 PM

"نقل حائل" يفتتح "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديم

لخدمة سكان حيي: الشفا والرصف

A A A
خالد السليمي - حائل
4
2,789

افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، اليوم، حركة السير عبر "دوّارين" على طريق حائل-المدينة القديم وقبل دوّار "قفار".


وافتتح الفرع الدوّار الأول على طريق حائل-المدينة القديم، والواقع شرق دوّار الشهداء بحي الشفا، ويخدم سكان حي الشفا، فيما تم افتتاح الدوّار الثاني جنوب الدوّار الأول، ويخدم سكان حي الرصف.

وبفتح هذين الدوّارين، ستكون حركة المرور ذات انسيابية عالية، وسيخف الضغط على دوّار "قفار" ودوّار "القربة" اللذين يشهدان حركة مرورية كثيفة.


وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة حائل المهندس تركي الحميدي، أن فتح الدوّارين يأتي تحقيقًا لمطالبات المواطنين للتسهيل عليهم أثناء تحركاتهم وتنقلاتهم من الأحياء السكنية إلى الطريق الرئيس والعكس.


وأهاب "الحميدي" بسالكي الطريق التقيد بوسائل السلامة والالتزام بمدلولاتها حفاظًا على سلامتهم.

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