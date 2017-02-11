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"تعليم الرياض" يلغي‏ الاصطفاف الصباحي ويوجه بعدم خروج الطلاب والطالبات بالأماكن المفتوحة

ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء وإلى يوم الخميس

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، قادة المدارس ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى يوم الخميس، بإلغاء الاصطفاف الصباحي، وعدم خروج الطلاب والطالبات في الأماكن المفتوحة طيلة اليوم الدراسي.

ويأتي التوجيه نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وزارة التعليم تعليم الرياض المدير العام لتعليم الرياض حمد الوهيبي إلغاء الاصطفاف الصباحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" يلغي‏ الاصطفاف الصباحي ويوجه بعدم خروج الطلاب والطالبات بالأماكن المفتوحة
سبق

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، قادة المدارس ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى يوم الخميس، بإلغاء الاصطفاف الصباحي، وعدم خروج الطلاب والطالبات في الأماكن المفتوحة طيلة اليوم الدراسي.

ويأتي التوجيه نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
10:57 PM

"تعليم الرياض" يلغي‏ الاصطفاف الصباحي ويوجه بعدم خروج الطلاب والطالبات بالأماكن المفتوحة

ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء وإلى يوم الخميس

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
5,236

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، قادة المدارس ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى يوم الخميس، بإلغاء الاصطفاف الصباحي، وعدم خروج الطلاب والطالبات في الأماكن المفتوحة طيلة اليوم الدراسي.

ويأتي التوجيه نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

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