شاهد.. "الإسلامية" تدشن برنامجيْ خادم الحرمين للتمور وتفطير الصائمين بأثيوبيا

يستهدفان أكثر من 15 ألف مستفيد طوال شهر رمضان المبارك

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بمكتب الملحق الديني في أديس أبابا برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة في شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٢ هـ التي تنفذها الوزارة في أثيوبيا ضمن الدول المستهدفة في البرنامجين.

ويستهدف البرنامجان ولأول مرة نزلاء المستشفيات ومن خلال تعبئة تناسب التضاريس الجغرافية لأثيوبيا لتصل المواد الغذائية للمستفيدين بشكل سليم، وسيتم توزيع ٢٠٠٠ سلة غذائية، و١١ طناً من التمور الفاخرة، ليستفيد أكثر من ١٥ ألف شخص.

وجرت مراسم التدشين للبرنامجين برعاية من سفير المملكة بأثيوبيا سامي بن جميل عبدالله، وبحضور كل من فيصل علي رئيس المراسم في وزارة الخارجية الأثيوبية، والمفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عمر ادريس، ونائبه الدكتور جيلان خضر غمدا، ورئيس المجلس العالي الإسلامي في إقليم أوروميا الشيخ حجي إبراهيم تحفة، ورئيس المجلس العالي الإسلامي في أديس أبابا الشيخ سلطان أبا أمان وبعض مسؤولي المؤسسات الإسلامية.

وأكد السفير "ابن جميل" أن جهود المملكة في خدمة المسلمين في كل أنحاء المعمورة وخصوصاً أثيوبيا جهود مشهودة، ورغم جائحة كورونا وأثرها الاقتصادي على العالم إلا أن المملكة استمرت في عطائها وبذل الخير، وشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهم المتواصل لأثيوبيا، وكذلك الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال رئيس المجلس العالي الإسلامي في إقليم أوروميا الشيخ حجي إبراهيم تحفة أن العلاقة بين أثيوبيا والسعودية تعود إلى وقت الصحابة رضوان الله عليهم، مقدماً شكره للسعودية على مواقفها الثابتة والأخوية لمساعدة مسلمي أثيوبيًا والوقوف معهم.

فيما نوّه رئيس المجلس العالي الإسلامي في أديس أبابا الشيخ سلطان أبا أمان بدور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة الأمة الإسلامية وأن المصاعب والمشاكل الاقتصادية لم تمنعهم من تنفيذ برامج الإغاثة للمسلمين في شتى أنحاء المعمورة.