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أتربة وأمطار ..  تنبيهات #الإنذار_المبكر تحزم معظم المناطق

حالات مناخية تبدأ وتتواصل لأوقات متفاوتة على مدار اليوم

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، مناطق: الرياض والحدود الشمالية والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشرقية من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن الرياض والحدود الشمالية والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، تتعرّض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

تشمل الحالة بمكة المكرّمة كلاً من: الخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية، من السابعة صباحاً للسابعة مساءً، فيما تشمل بالمدينة المنوّرة كلاً من: المهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، من الثامنة صباحاً للسادسة مساءً، بينما تشمل في الرياض: الخرج والدوادمي والزلفى والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وعفيف ووادي الدواسر، من العاشرة صباحاً للسابعة مساءً.

وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض كل من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان لحالة من الأمطار الرعدية والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة بمكة المكرّمة: محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر من الثانية عشرة ظهراً للسابعة مساءً.

وفي تنبيه جديد، أفادت "الأرصاد" بتعرُّض عسير و"الشرقية" لعوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

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أتربة وأمطار ..  تنبيهات #الإنذار_المبكر تحزم معظم المناطق
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، مناطق: الرياض والحدود الشمالية والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشرقية من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن الرياض والحدود الشمالية والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، تتعرّض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

تشمل الحالة بمكة المكرّمة كلاً من: الخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية، من السابعة صباحاً للسابعة مساءً، فيما تشمل بالمدينة المنوّرة كلاً من: المهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، من الثامنة صباحاً للسادسة مساءً، بينما تشمل في الرياض: الخرج والدوادمي والزلفى والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وعفيف ووادي الدواسر، من العاشرة صباحاً للسابعة مساءً.

وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض كل من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان لحالة من الأمطار الرعدية والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة بمكة المكرّمة: محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر من الثانية عشرة ظهراً للسابعة مساءً.

وفي تنبيه جديد، أفادت "الأرصاد" بتعرُّض عسير و"الشرقية" لعوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

21 أغسطس 2019 - 20 ذو الحجة 1440
08:56 AM

أتربة وأمطار ..  تنبيهات #الإنذار_المبكر تحزم معظم المناطق

حالات مناخية تبدأ وتتواصل لأوقات متفاوتة على مدار اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، مناطق: الرياض والحدود الشمالية والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان والشرقية من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن الرياض والحدود الشمالية والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، تتعرّض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

تشمل الحالة بمكة المكرّمة كلاً من: الخرمة والقنفذة والليث والمويه وتربة ورنية، من السابعة صباحاً للسابعة مساءً، فيما تشمل بالمدينة المنوّرة كلاً من: المهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، من الثامنة صباحاً للسادسة مساءً، بينما تشمل في الرياض: الخرج والدوادمي والزلفى والسليل والعاصمة الرياض والقويعية والمجمعة وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وعفيف ووادي الدواسر، من العاشرة صباحاً للسابعة مساءً.

وأفادت "الأرصاد" بتعرُّض كل من مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان لحالة من الأمطار الرعدية والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة بمكة المكرّمة: محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر من الثانية عشرة ظهراً للسابعة مساءً.

وفي تنبيه جديد، أفادت "الأرصاد" بتعرُّض عسير و"الشرقية" لعوالق ترابية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

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