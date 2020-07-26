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"الصحة" تعلن تسجيل 1968 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 266941

"الصحة" تعلن تسجيل 1968 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 266941

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 يوليو 2020، تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266941حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2541 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 220323 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2733 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43885 والحالات الحرجة 2120 حالة .

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"الصحة" تعلن تسجيل 1968 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 266941
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 يوليو 2020، تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266941حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2541 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 220323 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2733 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43885 والحالات الحرجة 2120 حالة .

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
03:14 PM
اخر تعديل
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
04:43 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 1968 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 266941

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
30,917

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 26 يوليو 2020، تسجيل 1968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 266941حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2541 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 220323 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2733 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43885 والحالات الحرجة 2120 حالة .

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