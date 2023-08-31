النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم جازان" تحقق في صور مغايرة للواقع بمدرسة رمادة خلب

الصور لركن تحت الصيانة وتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي

علمت "سبق" أن إدارة التعليم بمنطقة جازان باشرت التحقيق في صور مغايرة، تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن حالة مبنى إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بالمسارحة والحرث.

وبيَّنت مصادر "سبق" أنه صدر توجيه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع المتسببين في استخدام المبنى قبل استكمال أعمال الصيانة الخاصة. وحصلت "سبق" على صور للمدرسة من جوانب عدة، تُظهر الحقيقة؛ إذ كانت الصور الملتقَطة لركن خاضع للصيانة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم جازان" تحقق في صور مغايرة للواقع بمدرسة رمادة خلب
سبق

علمت "سبق" أن إدارة التعليم بمنطقة جازان باشرت التحقيق في صور مغايرة، تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن حالة مبنى إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بالمسارحة والحرث.

وبيَّنت مصادر "سبق" أنه صدر توجيه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع المتسببين في استخدام المبنى قبل استكمال أعمال الصيانة الخاصة. وحصلت "سبق" على صور للمدرسة من جوانب عدة، تُظهر الحقيقة؛ إذ كانت الصور الملتقَطة لركن خاضع للصيانة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
01:39 AM

"تعليم جازان" تحقق في صور مغايرة للواقع بمدرسة رمادة خلب

الصور لركن تحت الصيانة وتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي

A A A
فهد كاملي - جازان
6
12,990

علمت "سبق" أن إدارة التعليم بمنطقة جازان باشرت التحقيق في صور مغايرة، تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، عن حالة مبنى إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بالمسارحة والحرث.

وبيَّنت مصادر "سبق" أنه صدر توجيه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق مع المتسببين في استخدام المبنى قبل استكمال أعمال الصيانة الخاصة. وحصلت "سبق" على صور للمدرسة من جوانب عدة، تُظهر الحقيقة؛ إذ كانت الصور الملتقَطة لركن خاضع للصيانة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,735
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,650

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة