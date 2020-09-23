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مشرف صندوق التنمية العقارية: 90 عاماً من البناء والتنمية للإنسان والمكان

أكد أن المملكة تشهد كل عام مؤشرات إيجابية وتنافسية عالية بشتى المجالات

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن اليوم الوطني الـ 90، ذكرى وطنية تسطر كل عاماً سجلّا جديداً حافلاً بالإنجازات الوطنية، تضاف إلى الإنجازات التنموية التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال تسعين عاماً ماضية من البناء والتنمية للإنسان والمكان.

وقال "ابن ماضي": التنمية في المملكة تشهد كل عام مؤشرات إيجابية، وتنافسية عالية في شتى المجالات، رغم الظروف العالمية والتي كان آخرها جائحة “كورونا”، التي أثبت القيادة الحكيمة للعالم أجمع قيمة الإنسان أولاً في هذا البلد المعطاء، إضافة إلى دعمها للقطاعين العام والخاص لتؤدي خدماتها للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير وبجودة عالية.

وأضاف: منهج المملكة الثابت في رسم خريطة تطويرية وتنموية في شتى المجالات، حتى أصبحت محط أنظار العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن رؤية المملكة 2030 صنعت ملامح مستقبل وطن مزدهر، وتُعزز الريادة للمملكة محلياً وعالمياً، وتلك الريادة التي أسسها موحد هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في شتى المجالات، وأكمل مسيرته من بعده أبناؤه الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، الملك عبدالله حتى عهد الحزم والعزم بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

واستعرض "ابن ماضي"، أبرز ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية العمرانية والتي كان لصندوق التنمية العقارية منذ إنشائه عام 1394هــ دوراً بارزاً في ذلك، إذ مكّن أكثر من مليون ومائتي ألف مواطن من السكن الملائم، مما يؤكد على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بقطاع الإسكان ورعايته الكريمة بما يضمن تحقيق الأهداف والخطط لتوفير السكن المناسب لأبناء الوطن.

وأشاد بدور رؤية الوطن في إعادة استراتيجية وأهداف الصندوق العقاري والتي انطلقت في يونيو 2017 م تحقيقاً لأهداف برنامج إسكان 2020، أحد برامج رؤية 2030، بهدف رفع نسبة تملك المواطنين للسكن بنسبة 70 %، حيث أطلق برنامج القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100 %، وخياراته السكنية والتمويلية في مرحلة تحّول اتسمت بالسهولة واليسر بالشراكة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية ليمكن أكثر 341 الف أسرة سعودية من السكن في غضون ثلاثة أعوام فقط، كما أسهم في ارتفاع حصة الصندوق في التمويل العقاري بالسوق السعودي من 7 % عام 2017م إلى 84 % نهاية 2019م.

وقال "ابن ماضي": في هذه الذكرى المجيدة أرفع باسمي ونيابة عن كل منسوبي الصندوق العقاري التهنئة لقيادتنا الرشيدة سائلين الله عز وجل أن يديم على وطننا الغالي أمنه وأمانه واستقراره.

صندوق التنمية العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشرف صندوق التنمية العقارية: 90 عاماً من البناء والتنمية للإنسان والمكان
سبق

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن اليوم الوطني الـ 90، ذكرى وطنية تسطر كل عاماً سجلّا جديداً حافلاً بالإنجازات الوطنية، تضاف إلى الإنجازات التنموية التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال تسعين عاماً ماضية من البناء والتنمية للإنسان والمكان.

وقال "ابن ماضي": التنمية في المملكة تشهد كل عام مؤشرات إيجابية، وتنافسية عالية في شتى المجالات، رغم الظروف العالمية والتي كان آخرها جائحة “كورونا”، التي أثبت القيادة الحكيمة للعالم أجمع قيمة الإنسان أولاً في هذا البلد المعطاء، إضافة إلى دعمها للقطاعين العام والخاص لتؤدي خدماتها للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير وبجودة عالية.

وأضاف: منهج المملكة الثابت في رسم خريطة تطويرية وتنموية في شتى المجالات، حتى أصبحت محط أنظار العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن رؤية المملكة 2030 صنعت ملامح مستقبل وطن مزدهر، وتُعزز الريادة للمملكة محلياً وعالمياً، وتلك الريادة التي أسسها موحد هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في شتى المجالات، وأكمل مسيرته من بعده أبناؤه الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، الملك عبدالله حتى عهد الحزم والعزم بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

واستعرض "ابن ماضي"، أبرز ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية العمرانية والتي كان لصندوق التنمية العقارية منذ إنشائه عام 1394هــ دوراً بارزاً في ذلك، إذ مكّن أكثر من مليون ومائتي ألف مواطن من السكن الملائم، مما يؤكد على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بقطاع الإسكان ورعايته الكريمة بما يضمن تحقيق الأهداف والخطط لتوفير السكن المناسب لأبناء الوطن.

وأشاد بدور رؤية الوطن في إعادة استراتيجية وأهداف الصندوق العقاري والتي انطلقت في يونيو 2017 م تحقيقاً لأهداف برنامج إسكان 2020، أحد برامج رؤية 2030، بهدف رفع نسبة تملك المواطنين للسكن بنسبة 70 %، حيث أطلق برنامج القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100 %، وخياراته السكنية والتمويلية في مرحلة تحّول اتسمت بالسهولة واليسر بالشراكة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية ليمكن أكثر 341 الف أسرة سعودية من السكن في غضون ثلاثة أعوام فقط، كما أسهم في ارتفاع حصة الصندوق في التمويل العقاري بالسوق السعودي من 7 % عام 2017م إلى 84 % نهاية 2019م.

وقال "ابن ماضي": في هذه الذكرى المجيدة أرفع باسمي ونيابة عن كل منسوبي الصندوق العقاري التهنئة لقيادتنا الرشيدة سائلين الله عز وجل أن يديم على وطننا الغالي أمنه وأمانه واستقراره.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
03:16 PM

مشرف صندوق التنمية العقارية: 90 عاماً من البناء والتنمية للإنسان والمكان

أكد أن المملكة تشهد كل عام مؤشرات إيجابية وتنافسية عالية بشتى المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن اليوم الوطني الـ 90، ذكرى وطنية تسطر كل عاماً سجلّا جديداً حافلاً بالإنجازات الوطنية، تضاف إلى الإنجازات التنموية التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال تسعين عاماً ماضية من البناء والتنمية للإنسان والمكان.

وقال "ابن ماضي": التنمية في المملكة تشهد كل عام مؤشرات إيجابية، وتنافسية عالية في شتى المجالات، رغم الظروف العالمية والتي كان آخرها جائحة “كورونا”، التي أثبت القيادة الحكيمة للعالم أجمع قيمة الإنسان أولاً في هذا البلد المعطاء، إضافة إلى دعمها للقطاعين العام والخاص لتؤدي خدماتها للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير وبجودة عالية.

وأضاف: منهج المملكة الثابت في رسم خريطة تطويرية وتنموية في شتى المجالات، حتى أصبحت محط أنظار العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن رؤية المملكة 2030 صنعت ملامح مستقبل وطن مزدهر، وتُعزز الريادة للمملكة محلياً وعالمياً، وتلك الريادة التي أسسها موحد هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في شتى المجالات، وأكمل مسيرته من بعده أبناؤه الملك سعود، الملك فيصل، الملك خالد، الملك فهد، الملك عبدالله حتى عهد الحزم والعزم بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

واستعرض "ابن ماضي"، أبرز ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية العمرانية والتي كان لصندوق التنمية العقارية منذ إنشائه عام 1394هــ دوراً بارزاً في ذلك، إذ مكّن أكثر من مليون ومائتي ألف مواطن من السكن الملائم، مما يؤكد على اهتمام خادم الحرمين الشريفين بقطاع الإسكان ورعايته الكريمة بما يضمن تحقيق الأهداف والخطط لتوفير السكن المناسب لأبناء الوطن.

وأشاد بدور رؤية الوطن في إعادة استراتيجية وأهداف الصندوق العقاري والتي انطلقت في يونيو 2017 م تحقيقاً لأهداف برنامج إسكان 2020، أحد برامج رؤية 2030، بهدف رفع نسبة تملك المواطنين للسكن بنسبة 70 %، حيث أطلق برنامج القرض العقاري المدعُوم بنسبة تصل إلى 100 %، وخياراته السكنية والتمويلية في مرحلة تحّول اتسمت بالسهولة واليسر بالشراكة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية ليمكن أكثر 341 الف أسرة سعودية من السكن في غضون ثلاثة أعوام فقط، كما أسهم في ارتفاع حصة الصندوق في التمويل العقاري بالسوق السعودي من 7 % عام 2017م إلى 84 % نهاية 2019م.

وقال "ابن ماضي": في هذه الذكرى المجيدة أرفع باسمي ونيابة عن كل منسوبي الصندوق العقاري التهنئة لقيادتنا الرشيدة سائلين الله عز وجل أن يديم على وطننا الغالي أمنه وأمانه واستقراره.

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