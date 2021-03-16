استشاري أمراض معدية: "حب الخشوم" خطر يقود إلى "كورونا"

أعرب عن إشادته لمبادرات "السلام نظر" و"التحية من بعيد"

دعا استشاري التهابات وأمراض معدية بـ"صحة الشرقية"، الدكتور حاتم الهاني، إلى ترك بعض العادات مؤقتاً وإن كانت جميلة في نفسها للوقاية من فيروس كورونا، كعادة التقبيل وحب الخشوم والمعانقة وغيرها من العادات حتى القضاء على فيروس كورونا السريع الانتشار في العالم.

وأشار إلى أن طريقة حب الخشوم من الطرق الرئيسية لنقل فيروس "كورونا" بشكل مباشر، وطالب بالابتعاد عنها.

وقال "الهاني" في لقاء مع الزميل عبدالله السالم في برنامج ستديو الحدث على قناة EN، إن حفظ الأنفس والمجتمعات من المهددات الصحية أهم من موجة التعبير عن المشاعر الجياشة خاصة في هذا الوقت، وأن المحبة محرزة ومحفوظة بشكل كبير وواضحة بين الأصدقاء والأحبة، فلا داعي للتقبيل والمعانقة وخصوصًا حب الخشوم في «زمن كورونا» والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المكتظة حتى يتم القضاء نهائياً على هذا الفيروس المدمر للصحة العامة.

وأضاف: حثت تعاليم ديننا الحنيف على الحفاظ على الصحة العامة للأفراد والمجتمعات، منوهًا بأنه في ظل الظروف الراهنة لا يصح للإنسان أن يفرط بصحته وبصحة مجتمعه، لأن الحفاظ على الصحة العامة من أوجب الواجبات علينا جميعاً عقلاً وشرعاً.

وأردف: التوقي من الأمراض المعدية كفيروس كورونا وغيره واتباع إرشادات وتوجيهات الجهات المعنية بالدولة خير وسيلة للقضاء عليه، وكما عرفنا من الحكمة القديمة عندما قيل لنا: "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وتابع: من أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية هو الابتعاد عن الأماكن المزدحمة بالناس والاهتمام بالنظافة العامة، وغسل اليدين بالصابون بشكل مستمر، أو استخدام المعقمات باستمرار، والابتعاد قدر الإمكان عن بعض العلاقات الحميمة كالتقبيل وحب الخشوم وغيرها وخصوصًا في هذا التوقيت، وأشاد ببعض المبادرات التي قامت بها بعض الجهات المعنية للتوعية بأضرار الفيروس منها "السلام نظر"، "وسلم من بعيد حبك يزيد" للوقاية من انتشار فيروس كورونا .