النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري أمراض معدية: "حب الخشوم" خطر يقود إلى "كورونا"

أعرب عن إشادته لمبادرات "السلام نظر" و"التحية من بعيد"

دعا استشاري التهابات وأمراض معدية بـ"صحة الشرقية"، الدكتور حاتم الهاني، إلى ترك بعض العادات مؤقتاً وإن كانت جميلة في نفسها للوقاية من فيروس كورونا، كعادة التقبيل وحب الخشوم والمعانقة وغيرها من العادات حتى القضاء على فيروس كورونا السريع الانتشار في العالم.

وأشار إلى أن طريقة حب الخشوم من الطرق الرئيسية لنقل فيروس "كورونا" بشكل مباشر، وطالب بالابتعاد عنها.

وقال "الهاني" في لقاء مع الزميل عبدالله السالم في برنامج ستديو الحدث على قناة EN، إن حفظ الأنفس والمجتمعات من المهددات الصحية أهم من موجة التعبير عن المشاعر الجياشة خاصة في هذا الوقت، وأن المحبة محرزة ومحفوظة بشكل كبير وواضحة بين الأصدقاء والأحبة، فلا داعي للتقبيل والمعانقة وخصوصًا حب الخشوم في «زمن كورونا» والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المكتظة حتى يتم القضاء نهائياً على هذا الفيروس المدمر للصحة العامة.

وأضاف: حثت تعاليم ديننا الحنيف على الحفاظ على الصحة العامة للأفراد والمجتمعات، منوهًا بأنه في ظل الظروف الراهنة لا يصح للإنسان أن يفرط بصحته وبصحة مجتمعه، لأن الحفاظ على الصحة العامة من أوجب الواجبات علينا جميعاً عقلاً وشرعاً.

وأردف: التوقي من الأمراض المعدية كفيروس كورونا وغيره واتباع إرشادات وتوجيهات الجهات المعنية بالدولة خير وسيلة للقضاء عليه، وكما عرفنا من الحكمة القديمة عندما قيل لنا: "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وتابع: من أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية هو الابتعاد عن الأماكن المزدحمة بالناس والاهتمام بالنظافة العامة، وغسل اليدين بالصابون بشكل مستمر، أو استخدام المعقمات باستمرار، والابتعاد قدر الإمكان عن بعض العلاقات الحميمة كالتقبيل وحب الخشوم وغيرها وخصوصًا في هذا التوقيت، وأشاد ببعض المبادرات التي قامت بها بعض الجهات المعنية للتوعية بأضرار الفيروس منها "السلام نظر"، "وسلم من بعيد حبك يزيد" للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

استشاري التهابات وأمراض معدية الدكتور حاتم الهاني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري أمراض معدية: "حب الخشوم" خطر يقود إلى "كورونا"
سبق

دعا استشاري التهابات وأمراض معدية بـ"صحة الشرقية"، الدكتور حاتم الهاني، إلى ترك بعض العادات مؤقتاً وإن كانت جميلة في نفسها للوقاية من فيروس كورونا، كعادة التقبيل وحب الخشوم والمعانقة وغيرها من العادات حتى القضاء على فيروس كورونا السريع الانتشار في العالم.

وأشار إلى أن طريقة حب الخشوم من الطرق الرئيسية لنقل فيروس "كورونا" بشكل مباشر، وطالب بالابتعاد عنها.

وقال "الهاني" في لقاء مع الزميل عبدالله السالم في برنامج ستديو الحدث على قناة EN، إن حفظ الأنفس والمجتمعات من المهددات الصحية أهم من موجة التعبير عن المشاعر الجياشة خاصة في هذا الوقت، وأن المحبة محرزة ومحفوظة بشكل كبير وواضحة بين الأصدقاء والأحبة، فلا داعي للتقبيل والمعانقة وخصوصًا حب الخشوم في «زمن كورونا» والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المكتظة حتى يتم القضاء نهائياً على هذا الفيروس المدمر للصحة العامة.

وأضاف: حثت تعاليم ديننا الحنيف على الحفاظ على الصحة العامة للأفراد والمجتمعات، منوهًا بأنه في ظل الظروف الراهنة لا يصح للإنسان أن يفرط بصحته وبصحة مجتمعه، لأن الحفاظ على الصحة العامة من أوجب الواجبات علينا جميعاً عقلاً وشرعاً.

وأردف: التوقي من الأمراض المعدية كفيروس كورونا وغيره واتباع إرشادات وتوجيهات الجهات المعنية بالدولة خير وسيلة للقضاء عليه، وكما عرفنا من الحكمة القديمة عندما قيل لنا: "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وتابع: من أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية هو الابتعاد عن الأماكن المزدحمة بالناس والاهتمام بالنظافة العامة، وغسل اليدين بالصابون بشكل مستمر، أو استخدام المعقمات باستمرار، والابتعاد قدر الإمكان عن بعض العلاقات الحميمة كالتقبيل وحب الخشوم وغيرها وخصوصًا في هذا التوقيت، وأشاد ببعض المبادرات التي قامت بها بعض الجهات المعنية للتوعية بأضرار الفيروس منها "السلام نظر"، "وسلم من بعيد حبك يزيد" للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:40 PM

استشاري أمراض معدية: "حب الخشوم" خطر يقود إلى "كورونا"

أعرب عن إشادته لمبادرات "السلام نظر" و"التحية من بعيد"

A A A
علي السحاري - الرياض
6
2,395

دعا استشاري التهابات وأمراض معدية بـ"صحة الشرقية"، الدكتور حاتم الهاني، إلى ترك بعض العادات مؤقتاً وإن كانت جميلة في نفسها للوقاية من فيروس كورونا، كعادة التقبيل وحب الخشوم والمعانقة وغيرها من العادات حتى القضاء على فيروس كورونا السريع الانتشار في العالم.

وأشار إلى أن طريقة حب الخشوم من الطرق الرئيسية لنقل فيروس "كورونا" بشكل مباشر، وطالب بالابتعاد عنها.

وقال "الهاني" في لقاء مع الزميل عبدالله السالم في برنامج ستديو الحدث على قناة EN، إن حفظ الأنفس والمجتمعات من المهددات الصحية أهم من موجة التعبير عن المشاعر الجياشة خاصة في هذا الوقت، وأن المحبة محرزة ومحفوظة بشكل كبير وواضحة بين الأصدقاء والأحبة، فلا داعي للتقبيل والمعانقة وخصوصًا حب الخشوم في «زمن كورونا» والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المكتظة حتى يتم القضاء نهائياً على هذا الفيروس المدمر للصحة العامة.

وأضاف: حثت تعاليم ديننا الحنيف على الحفاظ على الصحة العامة للأفراد والمجتمعات، منوهًا بأنه في ظل الظروف الراهنة لا يصح للإنسان أن يفرط بصحته وبصحة مجتمعه، لأن الحفاظ على الصحة العامة من أوجب الواجبات علينا جميعاً عقلاً وشرعاً.

وأردف: التوقي من الأمراض المعدية كفيروس كورونا وغيره واتباع إرشادات وتوجيهات الجهات المعنية بالدولة خير وسيلة للقضاء عليه، وكما عرفنا من الحكمة القديمة عندما قيل لنا: "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وتابع: من أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية هو الابتعاد عن الأماكن المزدحمة بالناس والاهتمام بالنظافة العامة، وغسل اليدين بالصابون بشكل مستمر، أو استخدام المعقمات باستمرار، والابتعاد قدر الإمكان عن بعض العلاقات الحميمة كالتقبيل وحب الخشوم وغيرها وخصوصًا في هذا التوقيت، وأشاد ببعض المبادرات التي قامت بها بعض الجهات المعنية للتوعية بأضرار الفيروس منها "السلام نظر"، "وسلم من بعيد حبك يزيد" للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,304
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,709
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,619
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,702

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة