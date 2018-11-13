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كليه الغد بأبها تحتفل باليوم العالمي للسكري بمعرض وعيادة خيرية بمجمع عسير

"القحطاني" لـ"سبق": النظام الغذائي والرياضة اليومية خير وقاية من المرض

احتفلت كلية الغد بأبها ومركز تشافي الطبي باليوم العالمي للسكري، بمعرض وعيادة خيرية بمشاركة طلاب وطالبات الكلية، حيث دشن الدكتور فهد القحطاني استشاري السكري والسمنة وأمراض الغدد والباطنية الاحتفالية بمجمع عسير مول والذي تخلله معرض ومنشورات تثقيفية توجيهية لكيفية تعامل مرض السكري مع حالته الخاصة.

وحاضر "القحطاني" عن كيفية اتباع النظام الغذائي وفق الجرعات الطبية لمرضى النوع الأول للفئة العمرية من الولادة إلى عمر 25عامًا والذي يكون نتيجة الخلل المناعي. يصيب البنكرياس وجرعة الأنسولين فقط مع النظام الغذائي بخلاف المصابين من النوع الثاني، مشيرًا إلى أنه حيث يمكن معالجته عن طريق النظام الغذائي والرياضة والجرعة المناسبة التي يقررها الطبيب المختص.

وأضاف "القحطاني" أن العامل الوارثي يشكل نسبة في إصابة بعض أفراد الأسرة من الأبناء والبنات إذا كان أحد الوالدين مصابًا بالسكري.

واختتم القحطاني حديثه قائلاً: رسالتي عبر سبق أن على المجتمع أن يستخدم طرقًا صحية للنظام الغذائي للذين لم يصابوا بهذا المرض والرياضة المستمرة اليومية ورسالتي الثانية للمرضى المصابين بأن يحافظوا على صحتهم بأخذ جرعاتهم وفق المقرر لهم ونظامهم الغذائي لكي ينعموا بحياة صحية سعيدة بعيدًا عن المضاعفات بالإضافة إلى عمل التحاليل الشاملة كل ستة أشهر.

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كليه الغد بأبها تحتفل باليوم العالمي للسكري بمعرض وعيادة خيرية بمجمع عسير
سبق

احتفلت كلية الغد بأبها ومركز تشافي الطبي باليوم العالمي للسكري، بمعرض وعيادة خيرية بمشاركة طلاب وطالبات الكلية، حيث دشن الدكتور فهد القحطاني استشاري السكري والسمنة وأمراض الغدد والباطنية الاحتفالية بمجمع عسير مول والذي تخلله معرض ومنشورات تثقيفية توجيهية لكيفية تعامل مرض السكري مع حالته الخاصة.

وحاضر "القحطاني" عن كيفية اتباع النظام الغذائي وفق الجرعات الطبية لمرضى النوع الأول للفئة العمرية من الولادة إلى عمر 25عامًا والذي يكون نتيجة الخلل المناعي. يصيب البنكرياس وجرعة الأنسولين فقط مع النظام الغذائي بخلاف المصابين من النوع الثاني، مشيرًا إلى أنه حيث يمكن معالجته عن طريق النظام الغذائي والرياضة والجرعة المناسبة التي يقررها الطبيب المختص.

وأضاف "القحطاني" أن العامل الوارثي يشكل نسبة في إصابة بعض أفراد الأسرة من الأبناء والبنات إذا كان أحد الوالدين مصابًا بالسكري.

واختتم القحطاني حديثه قائلاً: رسالتي عبر سبق أن على المجتمع أن يستخدم طرقًا صحية للنظام الغذائي للذين لم يصابوا بهذا المرض والرياضة المستمرة اليومية ورسالتي الثانية للمرضى المصابين بأن يحافظوا على صحتهم بأخذ جرعاتهم وفق المقرر لهم ونظامهم الغذائي لكي ينعموا بحياة صحية سعيدة بعيدًا عن المضاعفات بالإضافة إلى عمل التحاليل الشاملة كل ستة أشهر.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
09:05 PM

كليه الغد بأبها تحتفل باليوم العالمي للسكري بمعرض وعيادة خيرية بمجمع عسير

"القحطاني" لـ"سبق": النظام الغذائي والرياضة اليومية خير وقاية من المرض

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ظافر الشهري - عسير
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احتفلت كلية الغد بأبها ومركز تشافي الطبي باليوم العالمي للسكري، بمعرض وعيادة خيرية بمشاركة طلاب وطالبات الكلية، حيث دشن الدكتور فهد القحطاني استشاري السكري والسمنة وأمراض الغدد والباطنية الاحتفالية بمجمع عسير مول والذي تخلله معرض ومنشورات تثقيفية توجيهية لكيفية تعامل مرض السكري مع حالته الخاصة.

وحاضر "القحطاني" عن كيفية اتباع النظام الغذائي وفق الجرعات الطبية لمرضى النوع الأول للفئة العمرية من الولادة إلى عمر 25عامًا والذي يكون نتيجة الخلل المناعي. يصيب البنكرياس وجرعة الأنسولين فقط مع النظام الغذائي بخلاف المصابين من النوع الثاني، مشيرًا إلى أنه حيث يمكن معالجته عن طريق النظام الغذائي والرياضة والجرعة المناسبة التي يقررها الطبيب المختص.

وأضاف "القحطاني" أن العامل الوارثي يشكل نسبة في إصابة بعض أفراد الأسرة من الأبناء والبنات إذا كان أحد الوالدين مصابًا بالسكري.

واختتم القحطاني حديثه قائلاً: رسالتي عبر سبق أن على المجتمع أن يستخدم طرقًا صحية للنظام الغذائي للذين لم يصابوا بهذا المرض والرياضة المستمرة اليومية ورسالتي الثانية للمرضى المصابين بأن يحافظوا على صحتهم بأخذ جرعاتهم وفق المقرر لهم ونظامهم الغذائي لكي ينعموا بحياة صحية سعيدة بعيدًا عن المضاعفات بالإضافة إلى عمل التحاليل الشاملة كل ستة أشهر.

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