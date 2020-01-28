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محافظ صامطة يدشن حملة التبرع بالدم.. الخميس القادم

تحت شعار " وطني 2020" وتستمر 3 أيام

يدشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة يوم الخميس ٥-٦-١٤٤١ بعد صلاة العصر ولمدة ثلاثة أيام حملة التبرع بالدم " وطني 2020" والتي ينفذها قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة العام بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة وبمشاركة عدد من الدوائر الحكومية والجمعيات التطوعية بقاعة بريق الماس بصامطة.

صرح مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم كما تسعى إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات من مخزون الدم ببنك الدم بالمستشفى.

وقال: سيتم استقبال الراغبين بالتبرع اعتباراً من بعد صلاة عصر يوم الخميس إلى مساء يوم السبت بعون الله مقدماً شكره لمحافظ صامطة على هذه الرعاية الكريمة التي تعكس مدى حرصه الدائم للمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تخدم المجتمع كما قدم شكره أيضاً لجميع اللجان التي عملت وشاركت من أجل نجاح الحملة متمنياً التوفيق للجميع.

وأكد رئيس قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى أخصائي أول باسم علي مدخلي أنه إيماناً بدورنا الصحي في خدمة المجتمع، وسعياً منا في توفير أسباب إنقاذ الحياة، سعينا لتنظيم حملة للتبرع بالدم، ستسهم بإذن الله في إنقاذ المرضى المحتاجين للدم ومكوناته.

محافظ صامطة حملة التبرع بالدم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ صامطة يدشن حملة التبرع بالدم.. الخميس القادم
سبق

يدشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة يوم الخميس ٥-٦-١٤٤١ بعد صلاة العصر ولمدة ثلاثة أيام حملة التبرع بالدم " وطني 2020" والتي ينفذها قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة العام بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة وبمشاركة عدد من الدوائر الحكومية والجمعيات التطوعية بقاعة بريق الماس بصامطة.

صرح مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم كما تسعى إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات من مخزون الدم ببنك الدم بالمستشفى.

وقال: سيتم استقبال الراغبين بالتبرع اعتباراً من بعد صلاة عصر يوم الخميس إلى مساء يوم السبت بعون الله مقدماً شكره لمحافظ صامطة على هذه الرعاية الكريمة التي تعكس مدى حرصه الدائم للمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تخدم المجتمع كما قدم شكره أيضاً لجميع اللجان التي عملت وشاركت من أجل نجاح الحملة متمنياً التوفيق للجميع.

وأكد رئيس قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى أخصائي أول باسم علي مدخلي أنه إيماناً بدورنا الصحي في خدمة المجتمع، وسعياً منا في توفير أسباب إنقاذ الحياة، سعينا لتنظيم حملة للتبرع بالدم، ستسهم بإذن الله في إنقاذ المرضى المحتاجين للدم ومكوناته.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
08:50 PM

محافظ صامطة يدشن حملة التبرع بالدم.. الخميس القادم

تحت شعار " وطني 2020" وتستمر 3 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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يدشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة يوم الخميس ٥-٦-١٤٤١ بعد صلاة العصر ولمدة ثلاثة أيام حملة التبرع بالدم " وطني 2020" والتي ينفذها قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة العام بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة وبمشاركة عدد من الدوائر الحكومية والجمعيات التطوعية بقاعة بريق الماس بصامطة.

صرح مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي أن الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم كما تسعى إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين لتأمين الاحتياجات من مخزون الدم ببنك الدم بالمستشفى.

وقال: سيتم استقبال الراغبين بالتبرع اعتباراً من بعد صلاة عصر يوم الخميس إلى مساء يوم السبت بعون الله مقدماً شكره لمحافظ صامطة على هذه الرعاية الكريمة التي تعكس مدى حرصه الدائم للمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تخدم المجتمع كما قدم شكره أيضاً لجميع اللجان التي عملت وشاركت من أجل نجاح الحملة متمنياً التوفيق للجميع.

وأكد رئيس قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى أخصائي أول باسم علي مدخلي أنه إيماناً بدورنا الصحي في خدمة المجتمع، وسعياً منا في توفير أسباب إنقاذ الحياة، سعينا لتنظيم حملة للتبرع بالدم، ستسهم بإذن الله في إنقاذ المرضى المحتاجين للدم ومكوناته.

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