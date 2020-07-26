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بدون أوراق.. "بيئة مكة" تطلق حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية

استهدفت جميع محافظات المنطقة لرفع الوعي بأهم المعايير الصحية والبيطرية

نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية، والضوابط الخاصة بذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك؛ وذلك لأهمية تلك الشعيرة لدى جميع المسلمين، وإحياء لسُنة نبي الله إبراهيم عليه السلام.

وتفصيلاً، تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية، من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية.

وفي هذا الصدد أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن الحملة الإرشادية الخاصة بشروط الأضحية (أضحيتي) في موسم حج هذا العام استهدفت جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، كالعاصمة المقدسة، ومحافظات الليث وخليص وأضم والعرضيات ورابغ والقنفذة وجدة والطائف.

وتتوزع الكوادر البيطرية متمثلة في الإرشاد البيطري في أسواق الماشية مستهدفة تثقيف المواطنين والمقيمين في كيفية اختيار الأضحية، والشروط الواجب توافرها في الأضحية، ومراقبة الأسواق وأسعار الأضاحي، وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، وذلك من خلال الرد على استفسارات الجمهور في الأسواق؛ لما لذلك من أهمية قصوى في المساهمة في رفع الوعي لدى مرتادي أسواق المواشي.

من جانبه، بيَّن مدير قسم الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المشرف على فِرق الحج البيطرية، الدكتور عبدالمانع الخيبري، أن آلية التوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق في هذا العام كانت مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب الجائحة؛ إذ تم اعتماد وضع باركود مرفق مع المرشدين البيطريين عن طريق استخدام رمز (QR) ، يوجَد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية، ومنع توزيع بروشور إرشادي ورقي كالأعوام السابقة عن الأضاحي نظرًا لظروف جائحة (كورونا)، ولتقليل تداول الأوراق؛ لما في ذلك من خطورة وأثر في نقل الأمراض -لا قدر الله-.

ويتم مساعدة الراغبين في شراء الأضاحي بالفحص الطبي البيطري عن طريق التواصل المباشر في أسواق الماشية المستهدفة، وكذلك بإقامة منصات إرشادية تعريفية، واستقبال استفسارات المستهدفين.

وتشمل الحملة اعتماد التوجيه الشفهي بالتحدث مع مرتادي الأسواق لتقديم معلومات علمية وطرق إرشادية حول أفضل الطرق لاختيار الأضحية، وطرق كشف العيوب فيها، وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأضحية أثناء الذبح، والتوصيات الخاصة بالتخلص من الفضلات والبقايا بطرق آمنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدون أوراق.. "بيئة مكة" تطلق حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية
سبق

نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية، والضوابط الخاصة بذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك؛ وذلك لأهمية تلك الشعيرة لدى جميع المسلمين، وإحياء لسُنة نبي الله إبراهيم عليه السلام.

وتفصيلاً، تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية، من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية.

وفي هذا الصدد أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن الحملة الإرشادية الخاصة بشروط الأضحية (أضحيتي) في موسم حج هذا العام استهدفت جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، كالعاصمة المقدسة، ومحافظات الليث وخليص وأضم والعرضيات ورابغ والقنفذة وجدة والطائف.

وتتوزع الكوادر البيطرية متمثلة في الإرشاد البيطري في أسواق الماشية مستهدفة تثقيف المواطنين والمقيمين في كيفية اختيار الأضحية، والشروط الواجب توافرها في الأضحية، ومراقبة الأسواق وأسعار الأضاحي، وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، وذلك من خلال الرد على استفسارات الجمهور في الأسواق؛ لما لذلك من أهمية قصوى في المساهمة في رفع الوعي لدى مرتادي أسواق المواشي.

من جانبه، بيَّن مدير قسم الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المشرف على فِرق الحج البيطرية، الدكتور عبدالمانع الخيبري، أن آلية التوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق في هذا العام كانت مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب الجائحة؛ إذ تم اعتماد وضع باركود مرفق مع المرشدين البيطريين عن طريق استخدام رمز (QR) ، يوجَد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية، ومنع توزيع بروشور إرشادي ورقي كالأعوام السابقة عن الأضاحي نظرًا لظروف جائحة (كورونا)، ولتقليل تداول الأوراق؛ لما في ذلك من خطورة وأثر في نقل الأمراض -لا قدر الله-.

ويتم مساعدة الراغبين في شراء الأضاحي بالفحص الطبي البيطري عن طريق التواصل المباشر في أسواق الماشية المستهدفة، وكذلك بإقامة منصات إرشادية تعريفية، واستقبال استفسارات المستهدفين.

وتشمل الحملة اعتماد التوجيه الشفهي بالتحدث مع مرتادي الأسواق لتقديم معلومات علمية وطرق إرشادية حول أفضل الطرق لاختيار الأضحية، وطرق كشف العيوب فيها، وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأضحية أثناء الذبح، والتوصيات الخاصة بالتخلص من الفضلات والبقايا بطرق آمنة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
08:50 PM

بدون أوراق.. "بيئة مكة" تطلق حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية

استهدفت جميع محافظات المنطقة لرفع الوعي بأهم المعايير الصحية والبيطرية

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عبدالله الراجحي - جدة
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نفَّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة حملة إرشادية للتعريف بكيفية اختيار الأضحية، والضوابط الخاصة بذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك؛ وذلك لأهمية تلك الشعيرة لدى جميع المسلمين، وإحياء لسُنة نبي الله إبراهيم عليه السلام.

وتفصيلاً، تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية، من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية.

وفي هذا الصدد أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن الحملة الإرشادية الخاصة بشروط الأضحية (أضحيتي) في موسم حج هذا العام استهدفت جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، كالعاصمة المقدسة، ومحافظات الليث وخليص وأضم والعرضيات ورابغ والقنفذة وجدة والطائف.

وتتوزع الكوادر البيطرية متمثلة في الإرشاد البيطري في أسواق الماشية مستهدفة تثقيف المواطنين والمقيمين في كيفية اختيار الأضحية، والشروط الواجب توافرها في الأضحية، ومراقبة الأسواق وأسعار الأضاحي، وتطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان، وذلك من خلال الرد على استفسارات الجمهور في الأسواق؛ لما لذلك من أهمية قصوى في المساهمة في رفع الوعي لدى مرتادي أسواق المواشي.

من جانبه، بيَّن مدير قسم الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المشرف على فِرق الحج البيطرية، الدكتور عبدالمانع الخيبري، أن آلية التوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق في هذا العام كانت مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب الجائحة؛ إذ تم اعتماد وضع باركود مرفق مع المرشدين البيطريين عن طريق استخدام رمز (QR) ، يوجَد فيه جميع ما يخص التوعية بالأضحية، ومنع توزيع بروشور إرشادي ورقي كالأعوام السابقة عن الأضاحي نظرًا لظروف جائحة (كورونا)، ولتقليل تداول الأوراق؛ لما في ذلك من خطورة وأثر في نقل الأمراض -لا قدر الله-.

ويتم مساعدة الراغبين في شراء الأضاحي بالفحص الطبي البيطري عن طريق التواصل المباشر في أسواق الماشية المستهدفة، وكذلك بإقامة منصات إرشادية تعريفية، واستقبال استفسارات المستهدفين.

وتشمل الحملة اعتماد التوجيه الشفهي بالتحدث مع مرتادي الأسواق لتقديم معلومات علمية وطرق إرشادية حول أفضل الطرق لاختيار الأضحية، وطرق كشف العيوب فيها، وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأضحية أثناء الذبح، والتوصيات الخاصة بالتخلص من الفضلات والبقايا بطرق آمنة.

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