سعود بن عبدالله يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ89

أشاد بما تشهده جميع القطاعات من خلال رؤية 2030م

رفع الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي؛ بمناسبة ذكرى مرور 89 عامًا على تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.

وقال: إن ما قام به الملك المؤسس -طيب الله ثراه- يعد أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر بتوحيد قلوب الشعب قبل توحيد أراضيهم.. مشيدًا في الوقت نفسه بما تشهده جميع القطاعات في ظل اهتمام الدولة بتنوير عقول الشعب السعودي من خلال رؤية الوطن ٢٠٣٠م.

وأشاد بالتطور والتحول الكبير في جميع القطاعات والمناشط التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني يعد مناسبة وطنية غالية على نفوسنا جميعًا.