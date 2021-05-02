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تنمية صحية وتعاون تدريبي.. "تفاهم" بين رئاسة الحرس الملكي و"الغذاء والدواء"

المذكرة تهدف أيضًا إلى الاستفادة من الخبرات بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة

وقعت رئاسة الحرس الملكي والهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، مذكرة تفاهم، وقعها نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، ومن جانب الهيئة العامة للغذاء والدواء الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المساهمة في التنمية الصحية والتعاون في مجال التدريب والتطوير والاستفادة من الخبرات بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة.

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تنمية صحية وتعاون تدريبي.. "تفاهم" بين رئاسة الحرس الملكي و"الغذاء والدواء"
سبق

وقعت رئاسة الحرس الملكي والهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، مذكرة تفاهم، وقعها نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، ومن جانب الهيئة العامة للغذاء والدواء الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المساهمة في التنمية الصحية والتعاون في مجال التدريب والتطوير والاستفادة من الخبرات بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
02:27 PM

تنمية صحية وتعاون تدريبي.. "تفاهم" بين رئاسة الحرس الملكي و"الغذاء والدواء"

المذكرة تهدف أيضًا إلى الاستفادة من الخبرات بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت رئاسة الحرس الملكي والهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، مذكرة تفاهم، وقعها نيابة عن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، ومن جانب الهيئة العامة للغذاء والدواء الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز المساهمة في التنمية الصحية والتعاون في مجال التدريب والتطوير والاستفادة من الخبرات بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة.

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